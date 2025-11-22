बेगूसराय: पुलिस-STF के साथ मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल, 9 पिस्टल और भारी मात्रा में कैश बरामद

बेगूसराय में एक बार फिर एसटीएफ और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र शालिग्राम और मल्हीपुर गांव के आसपास की है. घायल बदमाश तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव के रहने वाले राजकिशोर राय का 27 वर्षीय पुत्र शिवदत्त राय है.

और पढ़ें

हथियार, कप सिरप और कैश बरामद

फिलहाल उसका पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कप सिरप और कैश बरामद किया है. जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार चल रहा आरोपी शिवदत्त राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है.

इनपुट मिलते ही एसटीएफ के टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय थाने को सूचना दी गई. एसटीएफ और स्थानीय थाने की पुलिस इनपुट वाली जगह पर पहुंची तो दो बाइकों पर सवार छह बदमाश पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगे.

जांघ में लगी गोली

आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई तो एक गोली शिवदत्त राय की जांघ में लग गई और वह गिर गया. बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए. पुलिस ने जब शिवदत्त राय से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर एक घर से 9 पिस्टल, भारी मात्रा में कैश और कफ सिरप बरामद की गई.

Advertisement

लंबे समय से पीछे लगी थी एसटीएफ



2 सितंबर 2022 की रात तेघड़ा थाना क्षेत्र के धनकौल पंचायत की सरपंच मीना देवी के बनहारा स्थित घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, जिसमें सरपंच के छोटे बेटे अवनीश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि बड़ा बेटा रजनीश कुमार घायल हो गया था. इस मामले में शिवदत्त राय और उसकी गिरोह के सरगना सहित कई बदमाशों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

गिरफ्तारी न होने पर एसटीएफ उसके पीछे लगी हुई थी. इसी दौरान इनपुट के आधार पर शुक्रवार की देर रात जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी. जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने पुलिस पर 6-7 राउंड गोली चलाई. जवाब में पुलिस ने भी तीन राउंड गोली चलाई है. एसपी मनीष ने बताया कि मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है और हथियार बरामद हुआ है.

---- समाप्त ----