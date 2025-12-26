scorecardresearch
 
रिटायर होने वाले थे पिता, युवक ने सरकारी नौकरी के लालच में कर दी हत्या... इकलौते बेटे की खौफनाक साजिश

भोजपुर के भगवतपुर गांव में झारखंड पुलिस के हवलदार की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, इस जघन्य वारदात का मास्टरमाइंड मृतक का इकलौता बेटा निकला. अनुकंपा नौकरी, पैसों और जमीन विवाद के चलते बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी. दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं.

रिटायरमेंट से ठीक पहले बेटे ने कर दी पिता की हत्या (Photo: itg)
बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है. दरअसल, चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में करीब छह दिन पहले छुट्टी पर आए झारखंड पुलिस के हवलदार पशुपति नाथ तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है. इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक के इकलौता बेटे विशाल तिवारी ने ही दिया था और इसका मास्टरमाइंड भी वहीं निकला.

मृतक के बेटा और उसका दोस्त गिरफ्तार

पुलिस ने बेटे के साथ उसके एक दोस्त मो. जिशान अहमद जिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी. पकड़े गए आरोपितों की पहचान भगवतपुर गांव निवासी विशाल तिवारी, जो मृतक हवलदार का पुत्र है, और हजारीबाग जिले के लोसिंगना थाना क्षेत्र अंतर्गत लेक रोड, नूरा हजारीबाग निवासी मो. जिशान अहमद जिलानी के रूप में हुई है.

अनुकंपा पर नौकरी का लालच और पैसों का विवाद

पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे अनुकंपा पर नौकरी लेने का लालच, पैसों का विवाद और जमीन की रजिस्ट्री को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद मुख्य कारण रहा. बताया जा रहा है कि मृतक हवलदार पशुपति नाथ तिवारी अगले महीने जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले थे, और इसी को लेकर बेटे और पिता के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था.

बेटे ने कबूल कुया जुर्म

एसडीपीओ रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त साक्ष्यों की बरामदगी के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस खुलासे के बाद न सिर्फ भगवतपुर गांव, बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. एक बेटे द्वारा अपने ही पिता की हत्या की इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है.

जनवरी में रिटायर होने वाले थे पिता

बताया जा रहा है कि मृतक हवलदार पशुपति नाथ तिवारी अगले महीने जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले थे, और इसी को लेकर बेटे और पिता के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था.

 

