Yamaha EC-06 : बोल्ड लुक... स्मार्ट फीचर्स! लॉन्च हुआ यामाहा का इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत है इतनी

Yamaha EC-06 को फिलहाल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही बिक्री के लिए लॉन्च किया गया है. इसे जल्द ही अन्य बाजारों में भी पेश करने की योजना है. मूल रूप से बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टआप रिवर इंडी के स्कूटर पर बेस्ड इस मॉडल पर 3 साल की वारंटी दी जा रही है.

Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज होने में 10 घंटे का समय लगेगा. Photo: yamaha-motor-india.com

Yamaha EC-06 Electric Scooter: जापानी दोपहिया निर्माता यामाहा ने भारत में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 को लॉन्च कर दिया है. मुंबई में इसकी पहली झलक दिखाने के बाद अब कंपनी ने इसकी कीमतों का ऐलान किया है. मूल रूप से बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टआप रिवर इंडी के स्कूटर पर बेस्ड इस मॉडल की शुरुआती कीमत 1.68 लाख रुपये (एक्स-शोरूम महाराष्ट्र) तय की गई है. यह स्कूटर फिलहाल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. 

खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी रिवर के साथ मिलकर तैयार किया गया है. पिछले साल यामाहा और रिवर की साझेदारी की खबर सामने आई थी, जिसके बाद EC-06 को पेश किया गया. यह स्कूटर रिवर इंडी से करीब 22,000 रुपये महंगा है, लेकिन तकनीकी तौर पर दोनों में काफी समानता देखने को मिलती है.

Yamaha EC-06 में कंपनी ने सिंगल पीस सीट दी है. Photo: yamaha-motor-india.com

डिजाइन के मामले में EC-06 ज्यादा शार्प और स्टाइलिश नजर आता है. जहां रिवर इंडी का लुक बॉक्सी और ज्यादा यूटिलिटी बेस्ड है, वहीं EC-06 का डिजाइन ज्यादा स्लीक और मॉडर्न है. इसका हेडलैंप और टेललैंप भी ज्यादा ट्रेडिशनल नजर आता है. रेक्टेंगुलर हेडलैंप, फ्लैट फुटबोर्ड और सिंगल पीस सीट के साथ आने वाले इस स्कूटर का मुकाबला होंडा एक्टिवा ई, टीवीएस आई क्यूब और बजाज चेतक जैसे मॉडलों से है.

बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस

EC-06 में कंपनी ने 4kWh की क्षमता का बैटरीपैक दिया है. इस बैटरी को 6.7kW का पावर देने वाले इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है. यह सेटअप रिवर इंडी जैसा ही है. स्कूटर की टॉप स्पीड 79 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, जो रिवर इंडी से करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम है. कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 169 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है. जो इंडी मॉडल से 6 किलोमीटर ज्यादा है.

चार्जिंग टाइम

यामाहा का दावा है कि EC-06 की बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में करीब 8 घंटे का समय लगता है. यह चार्जिंग टाइम रिवर इंडी के स्लो 480W चार्जर जैसा ही है. हालांकि, रिवर इंडी में फास्ट 750W चार्जर का विकल्प मिलता है, जो EC-06 में नहीं दिया गया है. वहीं इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में तकरीबन 10 घंटे का समय लगेगा.

Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ 3 साल की वारंटी दी जा रही है. Photo: yamaha-motor-india.com

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स की बात करें तो EC-06 में कलर LCD डिस्प्ले, तीन राइडिंग मोड और रिवर्स असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका LCD लेआउट पुराने रिवर इंडी जैसा है, जबकि इंडी के नए वर्जन में अपडेटेड डिस्प्ले दिया गया है. स्कूटर का चेसिस भी काफी हद तक रिवर इंडी से मिलता जुलता है.

रिवर इंडी की सबसे बड़ी खासियत उसका बड़ा स्टोरेज स्पेस है, जिसमें 43 लीटर का अंडरसीट बूट और आगे 12 लीटर की जगह मिलती है. इसके मुकाबले EC-06 में ज्यादा स्लिम बॉडी पैनल दिए गए हैं. इसमें अंडरसीट स्टोरेज 24.5 लीटर का है और आगे एक ओपन क्यूबी मिलता है. कम स्टोरेज के चलते इसका वजन रिवर इंडी से 3 किलो कम है और इसका कुल वजन 132 किग्रा है.

Yamaha EC-06 के आगे और पीछे 200 मिमी का डिस्क ब्रेक दिया गया है. जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है. इस स्कूटर  पर कंपनी 3 साल या 30,000 किमी तक की वारंटी दे रही है.

