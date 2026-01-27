scorecardresearch
 
'खुलेआम हो रही हत्याएं, आंख मूंद रहा अमेरिका', इमीग्रेशन एजेंसी ICE को खत्म करने की ममदानी ने की मांग

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एजेंसी ICE को खत्म करने की मांग फिर दोहराई है. उन्होंने एजेंसी पर निर्दोष अमेरिकी नागरिकों की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों से सच्चाई नजरअंदाज करने को कह रही है.

बीते दिनों अमेरिकी नागरिकों पर ICE एजेंट ने गोलियां चलाई हैं. (File Photo: Reuters)
अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) को लेकर बहस और तेज हो गई है. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने एक बार फिर ICE को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह एजेंसी खुलेआम घातक हिंसा कर रही है, जिसे अमेरिकी जनता से अनदेखा करने को कहा जा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में ममदानी ने कहा, "ICE ने दिनदहाड़े रैनी गुड की हत्या की. तीन हफ्ते भी नहीं बीते थे कि एलेक्स प्रेट्टी को 10 गोलियां मार दी गईं. हर दिन हम देखते हैं कि लोगों को उनकी कारों, उनके घरों और उनकी ज़िंदगी से जबरन छीना जा रहा है. इस क्रूरता से नजरें नहीं फेर सकते. ICE को खत्म करो."

ABC के कार्यक्रम This Week में रविवार को दिए इंटरव्यू में ममदानी ने मिनियापोलिस में हुई हालिया घटनाओं को "भयावह" बताया. उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकियों से उनकी आंखों और कानों पर भरोसा न करने को कह रहे हैं. ममदानी ने कहा कि रैनी गुड से जुड़ा वीडियो साफ है और उसे देखने के बाद किसी और नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं.

ICE एजेंट ने अमेरिकी नागरिकों पर चलाई गोली

रैनी गुड, 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक थीं, जिन्हें 7 जनवरी को उनकी कार में बैठे हुए ICE एजेंट ने गोली मार दी थी. अधिकारियों के मुताबिक वह किसी इमिग्रेशन रेड का लक्ष्य नहीं थीं. इस घटना के बाद मिनियापोलिस में कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए. इसके कुछ ही समय बाद, 37 वर्षीय एलेक्स प्रेट्टी की भी एक अलग घटना में मौत हो गई, जहां कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट ने उन पर कई गोलियां चलाईं.

ICE की छापेमारी क्रूर और अमानवीय- ममदानी

ममदानी का कहना है कि यह डर सिर्फ मिनियापोलिस तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के लोग भी खुद को "आतंकित" महसूस कर रहे हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि वह न्यूयॉर्क सिटी में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे.

मेयर ने राष्ट्रपति से भी साफ कहा कि ICE की छापेमारी क्रूर और अमानवीय है और इससे सार्वजनिक सुरक्षा को कोई फायदा नहीं होता. बढ़ते विरोध और जांच के बीच ममदानी ने कहा कि अमेरिकी जनता सच सुनना और सच देखना चाहती है, न कि उसे दबाया जाना.

