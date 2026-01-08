न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी ने पहने उधार लिए कपड़े-जूलरी, फोटो वायरल

न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने के बाद से ही जोहरान ममदानी सुर्खियों में थे और अब उनकी पत्नी अपने फैशन चॉइस की वजह से तारीफें बटोर रही हैं.



रमा दुवाजी के पति जोहरान ममदानी ने पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली. अपने पति के शपथ ग्रहण समारोह में रमा फैशनेबल अंदाज में पहुंची थीं, लेकिन उन्होंने जो कपड़े पहने थे, वो उनके खुद के नहीं थे. जी हां, वह उधार लिए कपड़े पहनकर समारोह में पहुंची थीं. सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि उन्होंने कैसे फैशन की दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है.



क्या पहने दिखे जोहरान ममदानी और रमा?

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ लेने के लिए ऑल-ब्लैक, फॉर्मल लुक चुना था. उन्होंने ब्लैक कलर का लंबा ओवरकोट पहना हुआ था, जिसके अंदर सफेद शर्ट और डार्क टोन की टाई थी. उनका पूरा आउटफिट बहुत ही मिनिमल और प्रोफेशनल था. ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर्स और पॉलिश्ड ब्लैक शूज के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.

और पढ़ें

रमा दुवाजी ने भी ब्लैक कलर पैलेट को चुना लेकिन उनके लुक में सादगी के साथ एक सॉफ्ट एलिगेंस दिखाई देती है. उन्होंने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर्ड कोट या ब्लेजर स्टाइल आउटफिट पहना है, जो बहुत ही क्लीन कट और सिंपल डिजाइन का है. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक बूट्स और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया. रमा के लुक की सबसे खास बात यही थी कि उनके कोट से लेकर उनकी जूलरी तक सबकुछ रेंट पर लिया गया था.

उधार कपड़े और सस्टेनेबिलिटी का संदेश

अपने पति के शपथ ग्रहण समारोह में रमा ने जो विंटेज Balenciaga कोट पहना था. ये कोट उन्होंने Albright Fashion Library से रेंट पर लिया था. उन्होंने जो गोल्ड इयररिंग्स पहने हुए थे, वो 1980s के थे और New York Vintage से रेंट पर लिए थे. रमा ने The Frankie Shop के वाइड-लेग शॉर्ट्स और Miista के लेस-अप बूट्स के साथ स्टाइल किया था. बूट्स और शॉर्ट्स भी रेंट लिए गए थे.



उनकी स्टाइलिस्ट गैब्रिएला कारेफा-जॉनसन के मुताबिक, रमा अक्सर थ्रिफ्टिंग और सेकेंड-हैंड फैशन को पसंद करती हैं. इसलिए इतने बड़े मौके पर भी रेंट लिए कपड़े पहनना उनके लिए कोई खास बात नहीं, बल्कि उनकी सोच का हिस्सा है. इस लुक के जरिए रमा ने साफ मैसेज दिया कि अच्छा दिखने के लिए महंगे और नए कपड़े जरूरी नहीं होते.

Advertisement

रमा ने जो इयररिंग्स पहने हैं वो भी उधार लिए गए हैं. (Photo: Reuters)



पुरानी जूलरी पहन दिखाई नई सोच

रमा ने 1980 के दशक के गोल्ड इयररिंग्स भी लाइमलाइट में रहे. New York Vintage की संस्थापक शैनन होई के मुताबिक, जूलरी को खरीदने के बजाय उन्हें रेंट पर लेना ये दिखाता है कि फैशन में भी समझदारी से काम लिया जा सकता है.

राजनीतिक तौर पर भी रमा का ये कदम सही बैठता है, क्योंकि जोहरान डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में चुनाव लड़े थे. उधार कपड़े और जूलरी पहनकर उनकी पत्नी रमा ने महंगे और लग्जरी फैशन को लेकर होने वाली आलोचनाओं से भी आसानी से दूरी बना ली.

---- समाप्त ----