'आपने तो पुराना सूट पहना है...', व्हाइट हाउस में मजाक उड़ाने वाले पत्रकार को जेलेंस्की ने घेरा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को व्हाइट हाउस में बहुप्रतीक्षित बैठक हुई. इस दौरान यूक्रेन की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर सहमति बनती नजर आई. लेकिन इन सबके बीच जेलेंस्की का ब्लेजर सुर्खियों में रहा.

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए ब्लेजर और शर्ट पहनकर पहुंचे थे. इस दौरान एक अमेरिकी पत्रकार ने उनके सूट की तारीफ करते हुए कहा कि आप इस सूट में अच्छे लग रहे हैं. इस पर ट्रंप ने कहा कि मैंने भी इनसे (जेलेंस्की) यही कहा. इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वैसे ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने पिछली बार सूट ना पहनने पर आपकी आलोचना की थी. इस पर रिपोर्टर ने जेलेंस्की ने माफी मांगी.

इस पर जेलेंस्की ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ये याद हैं. लेकिन आपने वही सूट पहना हुआ है, जो आपने पिछली बार पहना था. मैं बदल गया लेकिन आप नहीं बदले. इस पर दोनों ओर से ठहाके लगने लगे.

बता दें कि रियल अमेरिकाज वॉयस के रिपोर्टर ब्रायन ग्लेन वही पत्रकार हैं, जिन्होंने इस साल फरवरी में व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के दौरान सूट ना पहनने पर जेलेंस्की की आलोचना की थी.

फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात तनावपूर्ण रही. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज सौदे पर चर्चा करना था, जिससे यूक्रेन के तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों तक पहुंच संभव हो सके. लेकिन यह मुलाकात विवादास्पद बन गई.

ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिकी सैन्य समर्थन के प्रति पर्याप्त कृतज्ञता न दिखाने का आरोप लगाया. ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी दी कि यदि सौदा नहीं हुआ तो अमेरिका समर्थन वापस ले सकता है और यूक्रेन को रूस के साथ अकेले युद्ध लड़ना होगा. जेलेंस्की ने इसका जवाब देते हुए कूटनीति पर सवाल उठाया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया.

---- समाप्त ----