पहले सीनियर जनरलों को निपटाया, अब मिलिट्री अफसरों की 'वफादारी' की तारीफ कर रहे शी जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से PLA में चलाए जा रहे 'सफाई' अभियान से सेना के कैडर में खौफ है. कई सीनियर जनरल निपटाए जा चुके हैं, किसी पर करप्शन तो किसी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है. अब राष्ट्रपति जिनपिंग सेना के अफसरों की वफादारी की तारीफ कर रहे हैं.

लंबे समय के बाद शी जिनपिंग बीजिंग में लोगों से मिले. (Photo: ITG)
चीन की सेना PLA में टॉप लेवल के कई कमांडरों पर एक्शन के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए "ज़मीनी लेवल" पर सैनिकों की तारीफ की. जिनपिंग सैनिकों को हटाने के बाद वसंत उत्सव से पहले पहली बार पब्लिक में दिखे. 

पिछले साल को बहुत ही असामान्य और असाधारण बताते हुए 72 साल के जिनपिंग ने कहा कि पीपुल्स आर्मी में गहराई से राजनीतिक सुधार किया है, अलग-अलग जोखिमों और चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना किया है. राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में "एक क्रांतिकारी बदलाव" किया है.

जिनपिंग ने कहा कि सेना के सभी अधिकारी और सैनिक खासकर ज़मीनी स्तर पर पार्टी के प्रति वफ़ादार रहे हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी की है, और खुद को काबिल और भरोसेमंद साबित किया है. 

चीनी सेना में करप्शन और सरकार की कार्रवाई

चीनी सेना में करप्शन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई 2023 से चल रही है. ये शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और पूर्ण नियंत्रण की रणनीति का हिस्सा है. 2023 में रॉकेट फोर्स के कई टॉप कमांडर हटाए गए. 2024 में रक्षा मंत्री ली शांगफू को निकाला गया. 2025 में हेई वेइडोंग (CMC वाइस चेयरमैन) और मियाओ हुआ को हटाया गया. जनवरी 2026 में सबसे बड़ा झटका वो था जब शी के सबसे करीबी जनरल झांग यौशिया (वरिष्ठ वाइस चेयरमैन) और लिऊ झेनली (जॉइंट स्टाफ चीफ) पर जांच शुरू की गई. इन पर करप्शन के आरोप थे. 

अब चीन का शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग सिर्फ 2 सदस्यों तक सिमटकर रह गया है. इसमें स्वयं शी जिनपिंग हैं और दूसरे नए वाइस चेयरमैन झांग शेंगमिन. यह पूरी प्रक्रिया शी की पावर कंसॉलिडेशन को दिखाती है. 

जांच के दायरे में मिलिट्री लीडरशिप

झांग को हटाने के एक दिन बाद PLA डेली ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज़ पर पार्टी की पूरी लीडरशिप को धमकी देने की वजह से उनपर जांच बैठाई गई.

अलग-अलग रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उन्होंने US के साथ न्यूक्लियर सीक्रेट्स और चीन के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से जुड़े कोर टेक्निकल डेटा को शेयर किया था. 

इसके अलावा ऑफिसर्स के प्रमोशन के लिए रिश्वत लेने का मामला भी सामने आया, जिससे कई लोग हैरान थे क्योंकि झांग सालों से शी के करीबी थे और उन्होंने करप्शन के आरोप में दो डिफेंस मिनिस्टर्स समेत कई सीनियर जनरल्स को हटाने के प्रेसिडेंट के कैंपेन में मदद की थी.

चीन में पार्टी की पूरी लीडरशिप को धमकी देने के आरोप को बहुत सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि चीनी मिलिट्री दुनिया की दूसरी आर्म्ड फोर्सेज़ के उलट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना (CPC) के कमांड में काम करती है. इस पार्टी का आर्म्ड फोर्सेज़ पर पूरा कंट्रोल होता है. 

सेना में सफाई की बड़ी कार्रवाई के बाद पहली बार पब्लिक में दिखे शी ने सोमवार से मंगलवार तक दो दिन के निरीक्षण टूर के दौरान बीजिंग में प्राइमरी लेवल के अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की. उन्होंने 17 फरवरी से शुरू होने वाले फेस्टिवल से पहले देश और विदेश में रहने वाले चीनी लोगों को स्प्रिंग फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी है. 

2012 में लीडरशिप संभालने के बाद से राष्ट्रपति जिनपिंग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिलिट्री के लिए पार्टी लीडरशिप में काम करना ज़रूरी है. जिनपिंग प्रेसीडेंसी के अलावा पार्टी और मिलिट्री के भी हेड हैं.

जिनपिंग मिलिट्री जनरलों को लगातार याद दिलाते रहे हैं कि पार्टी सर्वोपरि है. वे इस बात पर जोर देते हैं कि नेताओं को सिविलियन लीडरशिप में काम करना चाहिए. 

सैनिकों को अपने नए साल के मैसेज में शी ने उनसे बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर भी अलर्ट रहने को कहा. उन्होंने कहा, "छुट्टियों के दौरान लड़ाई के लिए तैयार रहना हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ की एक अच्छी परंपरा है."

---- समाप्त ----
