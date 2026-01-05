scorecardresearch
 
'मां कसम वो ऐसा नहीं कर पाएंगे...', तीन दिन बाद आया मादुरो के बेटे का बयान, ट्रंप को ललकारा

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 3 दिनों से अमेरिका के कब्जे में हैं. इस बीच मादुरो के बेटे गुएरा का एक बयान सामने आया है. उन्होंने मां की कसम खायी है और कहा है कि अमेरिका अपने मन की नहीं कर पाएगा. गुएरा ने यह भी कहा है कि इतिहास तय करेगा कि गद्दार कौन है.

मादुरो के बेटे को वेनेजुएला में प्रिंस के नाम से जाना जाता है. (Photo: ITG)
'इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था.' 'इतिहास जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करेगा.' गुस्से से भरा ये बयान वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने दिया है. गुएरा ने कहा है कि वेनेजुएला को कुछ लोगों ने धोखा दिया है. उन्होंने कहा है कि आने वाला समय इन चेहरों को बेनकाब कर इंसाफ करेगा.

वेनेजुएला में शांति तो है लेकिन तनाव का आलम है. इस बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे मादुरो गुएरा का पूरे घटनाक्रम पर बयान आया है. मादुरो के बेटे गुएरा का ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

इस ऑडियो मैसेज में गुएरा कह रहे हैं, "इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन थे, इतिहास इसका खुलासा करेगा. हम देखेंगे." 

अपने भावुक संदेश में गुएरा कहते हैं, "हम ठीक हैं, हम शांत हैं. आप हमें सड़कों पर इन लोगों के साथ देखेंगे. वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं; हम सम्मान और गरिमा के झंडे बुलंद करेंगे. क्या इससे हमें दुख होता है? बेशक हमें दुख होता है, बेशक हमें गुस्सा आता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, धिक्कार है इस पर. मैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी मां की, सीलिया की कसम खाता हूं. वे ऐसा नहीं कर पाएंगे." 

गुएरा ने अमेरिका से अपने पिता को लौटाने की मांग की है.

मादुरो के बेटे ने कहा कि उन्होंने समर्थकों से 4 और 5 जनवरी को सार्वजनिक आंदोलनों में हिस्सा लेने का भी आह्वान किया ताकि वे लीडरशिप के इर्द-गिर्द जमा हो और एकता को मजबूत कर सके. 

गुएरा अमेरिका की कार्रवाई को बाहरी आक्रमण करार दिया. उन्होंने कहा कि इस "बाहरी आक्रमण" के जवाब में "राजनीतिक और सैन्य समन्वय" की जरूरत है. 

मादुरो गुएरा ला गुएरा राज्य के लॉमेकर हैं. और वह वेनेजुएला की सत्ताधारी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी (PSUV) के सदस्य हैं. 

"द प्रिंस" के नाम से भी जाने जाने वाले गुएरा की वेनेजुएला के ड्रग ऑपरेशन्स में भूमिका का जिक्र नए अमेरिकी दस्तावेजों में विस्तार से किया गया है. 

अमेरिकी फेडरल प्रॉसिक्यूटर ने गुएरा को एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया है, जिसने कथित तौर पर वेनेजुएला से अमेरिका तक कोकीन पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों, मिलिट्री कर्मियों और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।.

यह ऐसे समय हुआ है जब निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस अमेरिका में हिरासत में हैं. सोमवार को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की एक फेडरल कोर्ट में पेश होंगे, मादुरो पर अमेरिका "नारको-टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी की साजिश" के आरोप लगाए हैं. 

35 साल के गुएरा हैं मादुरो के वारिस

निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा, जिन्हें "निकोलासितो" या "द प्रिंस" के नाम से भी जाना जाता है, वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इकलौते बेटे हैं. उनका जन्म 21 जून 1990 को हुआ था और वे मादुरो की पहली पत्नी एड्रियाना गुएरा एंगुलो से हैं. बचपन में वे संगीत में रुचि रखते थे और 1998 से 2004 तक वेनेजुएला के प्रसिद्ध एल सिस्टेमा कार्यक्रम में फ्लूट बजाते थे, लेकिन बाद में राजनीति की ओर मुड़े.

2013 में अपने पिता के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण पद मिले, जैसे प्रेसिडेंसी के स्पेशल इंस्पेक्टर्स कॉर्प्स के प्रमुख और नेशनल फिल्म स्कूल के कोऑर्डिनेटर. इस दौरान मादुरो पर भाई-भतीजावाद के आरोप भी लगे.

 2017 में वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने और 2021 से वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में डिप्टी हैं. वे यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला के सक्रिय सदस्य हैं. जनवरी 2026 में अमेरिका द्वारा उनके पिता और सौतेली मां सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद, उन पर भी ड्रग तस्करी, नार्को-टेररिज्म और हथियारों संबंधी आरोप लगे हैं.  अमेरिकी अभियोजन का दावा है कि वे "कार्टेल दे लोस सोलेस" से जुड़े थे. 
 

---- समाप्त ----
