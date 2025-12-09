scorecardresearch
 
ट्रंप ने उतारे फाइटर जेट, गर्दन पर लटकी जंग की तलवार... लेकिन समर्थकों संग झूमते दिखे वेनेजुएला के मादुरो- VIDEO

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव दिसंबर 2025 में चरम पर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा "मदुरो, तुम खत्म हो" वाला बयान देने के बाद कराकास में निकोलस मदुरो ने विशाल रैली कर ताकत का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मंच पर नाचते हुए समर्थकों को संबोधित किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने "खत्म कर देने" की चेतावनी दी है. (Photo- Screengrab)
वेनेजुएला में राजधानी कराकास की सड़कों पर एक असाधारण नजारा देखने को मिला. तेज संगीत, झंडों की लहर, विशाल भीड़ और बीच मंच पर वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो - ताल पर नाचते, हाथ हवा में उठाए, मानो हर कदम से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हों कि वे अभी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं. यह नजारा जितना रंगीन था, उतना ही तनावपूर्ण भी, क्योंकि यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तीखी चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद हुआ.

दिसंबर 2025 में अमेरिका ने कैरेबियन और प्यूर्टो रिको क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है, जिसमें युद्धपोतों के साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 15,000 से अधिक सैनिक, F-35 और F-22 स्टेल्थ जेट्स, B-52H और B-1B बॉम्बर्स शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: क्या हमले की है तैयारी? वेनेजुएला के पास एक्टिव हुआ अमेरिका का फाइटर जेट AV-8B Harrier II, जानिए कितना खतरनाक है ये

अमेरिकी सेना अब तक 20 से ज्यादा जहाजों को निशाना बना चुकी है, जिससे 80 से अधिक लोगों की मौत हुई है. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई वेनेजुएला के ड्रग नेटवर्क और "अवैध तस्करी" के खिलाफ है.

निकोलस मादुरो भी कर रहे तैयारी

उधर मदुरो ने भी अपनी तैयारी का डंका बजाया है. वेनेजुएला ने अपने S-300VM एयर डिफेंस सिस्टम, Buk-M2E बैटरियां और Su-30MK2 फाइटर जेट्स सक्रिय कर दिए हैं. लगभग 5,600 नए सैनिकों को शपथ दिलाई गई है और 4 मिलियन से ज्यादा मिलिशिया को सक्रिय करने की चेतावनी दी गई है. मदुरो का आरोप है कि अमेरिका तेल पर कब्जा करने और शासन परिवर्तन की साजिश रच रहा है.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला पर हमले की धमकी के बीच ट्रंप का बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से की बात

निकोलस मादुरो के सामने कई चुनौतियां

विश्लेषकों का मानना है कि वेनेजुएला की सैन्य क्षमता अमेरिका की तुलना में बेहद सीमित है, लेकिन स्थानीय अस्थिरता, राजनीतिक संघर्ष और संभावित विद्रोह की आशंका स्थिति को और खतरनाक बना रही है. फिलहाल दुनिया की निगाहें वेनेजुएला के राजनीतिक मंच पर हैं, जहां एक तरफ अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है, और दूसरी ओर मदुरो पूरे जोश से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं.

