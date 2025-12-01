scorecardresearch
 
वेनेजुएला पर हमले की धमकी के बीच ट्रंप का बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से की बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार स्वीकार किया कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से फोन पर बात की है. हालांकि उन्होंने बातचीत के विषय पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. ट्रंप ने यह खुलासा तब किया है जब वह वेनेजुएला पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं.

वेनेजुएला पर आरोप है कि अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करता है. (Photo- ITG)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से फोन पर बातचीत की है. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट करने से साफ इनकार कर दिया कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई. ट्रंप एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने वास्तव में मदुरो से बात की है. जवाब में उन्होंने कहा, "मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता… लेकिन जवाब है, हां."

राष्ट्रपति ट्रंप की यह स्वीकार्यता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि दोनों नेताओं के बीच इस महीने बातचीत हुई थी और संभावित रूप से अमेरिका में मुलाकात की संभावना पर भी विचार हुआ था. हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया.

यह भी पढ़ें: 'औपनिवेशिक धमकी...' ट्रंप के एयरस्पेस बंद के ऐलान के बाद वेनेजुएला का तीखा रिस्पॉन्स

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के प्रति बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है. शनिवार को ट्रंप ने अचानक घोषणा की थी कि "वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का एयरस्पेस पूरी तरह बंद समझा जाए." उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, न ही यह स्पष्ट किया कि यह किसी सैन्य कार्रवाई का संकेत है या कूटनीतिक चेतावनी. जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब सैन्य हमले की तैयारी है, तो उन्होंने कहा, "इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है."

वेनेजुएला पर अमेरिका में ड्रग्स तस्करी करने का आरोप

ट्रंप प्रशासन पिछले कुछ समय से मदुरो सरकार पर दबाव बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है, खासतौर से उन आरोपों को लेकर जिनमें वेनेजुएला को अमेरिकी नागरिकों की मौत का कारण बनने वाली ड्रग्स की तस्करी से जोड़ा जाता है. मदुरो इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं और उन्हें राजनीतिक साजिश बताते हैं.

यह भी पढ़ें: पहले हमले की धमकी, अब एयरस्पेस बंद... क्या वेनेजुएला में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप?

बातचीत का रास्ता खुला रखने का ट्रंप का संकेत

वेनेजुएला में ट्रंप की इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. कराकस में विशेषज्ञ इसे अमेरिकी दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि कड़े रुख के बावजूद बातचीत की संभावनाओं के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं.

