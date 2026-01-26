ट्रंप का ये काम खतरनाक! सहयोगी का सीक्रेट रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद US में हंगामा

अमेरिका की राजनीति में अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आई है. टेक्सास से रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज़ की कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई हैं, जिनमें वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की जमकर आलोचना करते सुनाई दे रहे हैं. उनका दावा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति उनके खिलाफ महाभियोग का कारण बन सकती है. फिलहाल व्हाइट हाउस या उपराष्ट्रपति की ओर से इन रिकॉर्डिंग्स पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसने रिपब्लिकन पार्टी के अंदर के तनाव को सार्वजनिक कर दिया है.



एक्सियोस (Axios) को मिली खुफिया रिकॉर्डिंग्स टेड क्रूज एक निजी मीटिंग्स डोनर से बात कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं और इससे राष्ट्रपति को महाभियोग तक का सामना करना पड़ सकता है.

और पढ़ें

ट्रंप ने सीनेटरों को लगाई डांट



क्रूज़ के मुताबिक, अप्रैल 2025 में टैरिफ लागू होने के बाद उन्होंने और कुछ अन्य सीनेटरों ने ट्रंप से देर रात तक फोन पर बात की, लेकिन बातचीत बेहद खराब रही. क्रूज़ का दावा है कि उस कॉल के दौरान ट्रंप गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे.

अभद्र भाषा का इस्तेमाल



रिकॉर्डिंग में क्रूज को कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने ट्रं को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर साल 2026 के चुनाव तक लोगों की 401(k) बचत (बैंक बैलेंस) 30 फीसदी गिर गई और बाजार (सुपर मार्केट) में महंगाई 10 से 20 फीसदी बढ़ गई तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए हर दिन चुनौतीपूर्ण होगा. इससे ट्रंप हाउस और सीनेट दोनों खो देंगे और अगले दो साल हर हफ्ते महाभियोग का सामना करना पड़ेगा.

क्रूज के अनुसार उनकी इस सलाह पर ट्रंप ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चुप करा दिया था.



लगभग 10 मिनट की रिकॉर्डिंग में जब एक डोनर ने ट्रंप की टैरिफ को 'लिबरेशन डे' कहा तो क्रूज ने मजाक में कहा कि मैंने अपनी टीम से कहा कि अगर कोई इस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा. हम ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते.

Advertisement

'भारत के लिए लड़ रहा हूं'



क्रूज ने डोनर्स को ये भी बताया कि वे व्हाइट हाउस से भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति के लिए लड़ रहे हैं. जब एक डोनर ने पूछा कि प्रशासन में कौन इसका विरोध कर रहा है तो क्रूज ने व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो, जेडी वेंस और कभी-कभी ट्रंप का नाम लिया.

जेसी वेंस की आलोचना

रिकॉर्डिंग में टेड क्रूज़ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं. उन्होंने वेंस को रूढ़िवादी पॉडकास्टर टकर कार्लसन का प्रोटेज (चेला) करार दिया और कहा कि दोनों की विदेश नीति सोच एक जैसी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्लसन और वेंस इजरायल विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं.



क्रूज़ ने ये भी आरोप लगाया कि वेंस और टकर कार्लसन ने ईरान पर बमबारी का समर्थन करने वाले पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज को हटाने के लिए दबाव बनाया था.



वहीं, इस रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक होने के साथ ही साफ हो गया है कि क्रूज शांत रहते हुए भी निजी तौर पर ट्रंप प्रशासन से अगल रास्ता चुन रहे हैं और आगामी 2028 के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं.

---- समाप्त ----