US: हवा में उड़ रहे दो हेलीकॉप्टरों में भयानक टक्कर, एक पायलट की मौत

अमेरिका के न्यू जर्सी में दो हेलीकॉप्टरों के बीच हवा में भयानक टक्कर हो गई. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक शख्स के मौत की खबर है. वहीं, एक शख्स घायल बताया जा रहा है.
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना अटलांटिक काउंटी के एक छोटे से एयरफील्ड, हैमोंटन म्युनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर सुबह करीब 11:25 बजे (स्थानीय समय) हुई.
हैमोंटन पुलिस प्रमुख केविन फ्रियल ने कहा कि एयरपोर्ट के पास विमान हादसे की रिपोर्ट मिलने के बाद इमरजेंसी टीमों को भेजा गया. घटनास्थल के वीडियो में एक हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने से पहले तेजी से घूमता हुआ दिखाई दिया.
टक्कर के बाद लगी आग...
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, फ्रील ने बताया कि पुलिस और फायर क्रू मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक विमान में आग लगी हुई थी और उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए तेज़ी से काम किया.
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि यह टक्कर एक एनस्ट्रॉम F-28A हेलीकॉप्टर और एक एनस्ट्रॉम 280C हेलीकॉप्टर के बीच हुई थी. हादसे के वक्त दोनों विमानों में सिर्फ़ पायलट ही सवार थे.
मौके पर ही एक पायलट की मौत
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरे पायलट को जानलेवा चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया. अभी तक पीड़ितों की पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं सामने आई है.
FAA और NTSB दोनों के पूर्व क्रैश जांचकर्ता एलन डील ने कहा कि जांचकर्ता शायद सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या टक्कर से पहले पायलट एक-दूसरे को देख पाए थे.
डील ने कहा, "करीब हवा में होने वाली टक्करें 'देखने और बचने' में नाकाम रहने की वजह से होती हैं. जाहिर है, वे दोनों विमानों के कॉकपिट के बाहर के नज़ारों को देखेंगे और यह देखेंगे कि क्या कोई पायलट ब्लाइंड साइड से आ रहा था."