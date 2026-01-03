scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Exclusive: बातचीत को तैयार थे मादुरो लेकिन ट्रंप ने कर दिया अटैक... हमले से पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का आखिरी इंटरव्यू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कराकस पर बड़े हवाई हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है. गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले मादुरो ने ड्रग्स की तस्करी और तेल के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन अमेरिका ने बातचीत के बजाय कार्रवाई का रास्ता चुना.

Advertisement
X
ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कब्जे में ले लिया है. (File Photo: Reuters)
ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कब्जे में ले लिया है. (File Photo: Reuters)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है. ट्रंप के अनुसार, कराकस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए, जिसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया. पकड़े जाने से पहले गुरुवार को अपने आखिरी इंटरव्यू में मादुरो ने कहा था कि वह ड्रग्स और तेल के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार हैं. 

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेतृत्व के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल थीं. ट्रंप ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी वह 11 बजे (अमेरिकी समयानुसार) मार-ए-लागो में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे. ट्रंप के इस दावे से कुछ घंटे पहले वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कई जोरदार धमाके हुए थे, जिससे पूरे देश में अनिश्चितता का माहौल बन गया.

बातचीत को तैयार थे मादुरो

सम्बंधित ख़बरें

Weapons Fighter Jets Used Venezuela
F-35, अपाचे और चिनूक... वेनेजुएला पर इन हथियारों से अमेरिका ने किया हमला
Donald Trump, Nicolas Maduro,
'हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया', ट्रंप का बड़ा दावा
U.S. Air Force Planes Vanish from Trackers
धमाकों से थर्रा उठा काराकस... अमेरिकी सैन्य विमानों की ट्रैकिंग गायब
ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या चेतावनी दी? देखें दुनिया आजतक
Donald Trump
Trump काल में टूटा 16 साल का रिकॉर्ड

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने गुरुवार को कहा था कि वह ड्रग्स की तस्करी और तेल के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं. सरकारी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मादुरो ने कहा कि वह अमेरिका से कहीं भी और कभी भी बातचीत करने को तैयार हैं.

Advertisement

हालांकि, वह ट्रंप के उस बयान पर सीधे जवाब देने से बचते रहे, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बंदरगाह ठिकाने पर हमला किया है. यह हमला कथित तौर पर देश के भीतर पहली ऐसी कार्रवाई थी, जिसे सीआईए ने अंजाम दिया.

ड्रग्स के खिलाफ ट्रंप ने छेड़ी जंग

पिछले तीन महीनों से अमेरिकी सेना कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उन जहाजों को निशाना बना रही है, जिन पर ड्रग्स की तस्करी का शक है. ट्रंप प्रशासन की तथाकथित ड्रग्स के खिलाफ जंग के तहत अब तक 30 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं.

इन हमलों में अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. पहला हमला 2 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में एक नाव पर किया गया था. सबसे हालिया हमला बुधवार को हुआ, जब दो नावों को निशाना बनाया गया. दावा किया गया कि इन नावों पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स ले जाए जा रहे थे. अमेरिकी सेना के अनुसार, इस हमले में पांच लोगों की मौत हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement