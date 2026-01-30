US-Iran Tensions LIVE: 'युद्ध मंजूर नहीं, लेकिन हमला हुआ तो...', US की बढ़ती सैन्य तैयारियों के बीच बोले ईरान के राष्ट्रपति

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार तनाव चरम पर पहुंच चुका है. दोनों मुल्कों के बीच जंग कब शुरू हो जाए यह फ़िलहाल कहा नहीं जा सकता है. एक ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तेहरान को लगातार धमकियां दूसरी ओर अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों को मध्य पूर्व में और मज़बूत करने में जुटा है.

दूसरी ओर ईरान की बात करें तो सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर उनपर हमला होता है तो वह तुरंत मुंहतोड़ जवाब देंगे. प्रवक्ता ने तो यह तक कह दिया कि युद्ध हुआ तो दो घंटे तक नहीं चलेगा. अमेरिका के विमानवाहक पोत की कई कमजोरियां हैं, हमारी मध्यम दूरी की मिसाइल की मारक क्षमता के भीतर आते हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत बड़े और शक्तिशाली ईरान की ओर जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि इस्तेमाल करने का नौबत न आए.

मध्य पूर्व की खाड़ी में तनाव लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और आजतक इस पर नज़र बनाए हुए. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर आपको सबसे लेटेस्ट जानकारियां यहां लाइव ब्लॉग में मिलेगी. इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.