लाइव अपडेट

US-Iran Tensions LIVE: 'युद्ध मंजूर नहीं, लेकिन हमला हुआ तो...', US की बढ़ती सैन्य तैयारियों के बीच बोले ईरान के राष्ट्रपति

aajtak.in | नई दिल्ली | 30 जनवरी 2026, 9:10 PM IST

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जाएगा. दोनों देशों के बयानों से खाड़ी क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हो गए हैं.

अमेरिकी सैन्य तैयारियों से खाड़ी में हलचल (Photo: Pixabay/ AP) अमेरिकी सैन्य तैयारियों से खाड़ी में हलचल (Photo: Pixabay/ AP)

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार तनाव चरम पर पहुंच चुका है. दोनों मुल्कों के बीच जंग कब शुरू हो जाए यह फ़िलहाल कहा नहीं जा सकता है. एक ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तेहरान को लगातार धमकियां दूसरी ओर अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों को मध्य पूर्व में और मज़बूत करने में जुटा है. 

दूसरी ओर ईरान की बात करें तो सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर उनपर हमला होता है तो वह तुरंत मुंहतोड़ जवाब देंगे. प्रवक्ता ने तो यह तक कह दिया कि युद्ध हुआ तो दो घंटे तक नहीं चलेगा. अमेरिका के विमानवाहक पोत की कई कमजोरियां हैं, हमारी मध्यम दूरी की मिसाइल की मारक क्षमता के भीतर आते हैं. 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत बड़े और शक्तिशाली ईरान की ओर जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि इस्तेमाल करने का नौबत न आए. 

मध्य पूर्व की खाड़ी में तनाव लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और आजतक इस पर नज़र बनाए हुए. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर आपको सबसे लेटेस्ट जानकारियां यहां लाइव ब्लॉग में मिलेगी. इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

9:10 PM (5 मिनट पहले)

US sanctions on Iran: अमेरिका ने ईरान को लेकर नई पाबंदियां लगाईं

Posted by :- Anurag

अमेरिका ने ईरान और आतंकवाद से जुड़े मामलों में नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, सात ईरानी नागरिकों और कम से कम एक संस्था को इन ताजा प्रतिबंधों के तहत निशाना बनाया गया है.

इनपुट: रॉयटर्स

8:41 PM (34 मिनट पहले)

US-Iran Tensions: ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स को किया सुरक्षित

Posted by :- Anurag

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. इस बीच ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को गहराई में शिफ्ट करने और टनल सील करने की जानकारी दी है. पूरी ख़बर को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - अमेरिकी हमले के डर से ईरान छिपा रहा है अपना 'न्यूक्लियर गोल्ड'

8:12 PM (एक घंटा पहले)

ईरान: हम अपनी मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेंगे

Posted by :- Anurag

तुर्किये दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा. रक्षा और सुरक्षा पर समझौता नहीं होगा. पूरी खबर को आप इस लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं - 'मिसाइल डिफेंस पर कुछ भी नहीं सुनेंगे...', तुर्की में गरजा ईरान, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप इजरायल पहुंचा

8:07 PM (एक घंटा पहले)

ईरान-यूएई बातचीत में तनाव पर चर्चा, राष्ट्रपति पेजेशकियान बोले, आक्रामकता बर्दाश्त नहीं

Posted by :- Anurag

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि ईरान किसी भी तरह के युद्ध को स्वीकार नहीं करता. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ईरानी राज्य या उसके लोगों पर कोई आक्रमण होता है, तो उसका तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा. यह बात उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत के दौरान कही.

