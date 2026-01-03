scorecardresearch
 
अमेरिका-वेनेजुएला की लड़ाई में किम जोंग की एंट्री, बोले- मेरे दोस्त मादुरो को तुरंत छोड़ो वरना...

अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद वैश्विक तनाव तेज हो गया है. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी दी और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है.

किम जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी दी है. (File Photo: AP)
अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. उत्तर कोरिया ने तो मादुरो को अपना 'दोस्त' बताते हुए अमेरिका को वर्ल्ड वॉर की खुली चेतावनी दे दी है.  

'यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की ओर...'

उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग-उन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यह कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है. किम जोंग-उन ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व से मांग की कि वे तुरंत मादुरो की स्थिति सार्वजनिक करें. 

उन्होंने मादुरो को अपना 'दोस्त' बताते हुए कहा कि यह दमनकारी कदम वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है. किम ने साफ कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर अंतरराष्ट्रीय परिणाम होंगे.

रूस ने की बातचीत से समाधान निकालने की अपील

वहीं रूस ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ 'सशस्त्र आक्रामकता' (armed aggression) की है, जो बेहद चिंताजनक और निंदनीय है. रूस ने कहा कि अमेरिका की ओर से दिए गए तर्क बेबुनियाद हैं और यह कदम कूटनीति के बजाय वैचारिक दुश्मनी से प्रेरित है. मॉस्को ने सभी पक्षों से तनाव बढ़ाने से बचने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है. 

Advertisement

मादुरो पर नार्को-टेररिज्म की साजिश के आरोप

अमेरिका के भीतर भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है. अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में आरोप तय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि मादुरो पर नार्को-टेररिज्म की साजिश, कोकीन की तस्करी, मशीनगन और खतरनाक हथियार रखने और अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. यह आरोप उस समय तय किए गए, जब अमेरिका ने कराकस में एयरस्ट्राइक की.

