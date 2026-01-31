अमेरिका में CEO की हत्या के आरोपी को मौत की सजा नहीं, कोर्ट ने मर्डर के आरोपों को भी किया खारिज

यूनाइटेड हेल्थकेयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की हत्या के आरोप में जेल में बंद लुइगी मैंगियोन पर अब मर्डर केस की धाराओं के तहत कार्यवाही नहीं होगी. न्यूयॉर्क के एक फेडरल जज ने मैंगियोन के खिलाफ हत्या और हथियार रखने के आरोपों को खारिज कर दिया है.

लुइगी मैंगियोन दिसंबर 2024 से जेल में बंद है. अप्रैल में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने सरकार की तरफ से मैंगियोन को मौत की सजा देने की मांग की थी लेकिन अब कोर्ट के इनकार से मैंगियोन को बड़ी राहत मिली है.

मैंगियोन पर हत्या के साथ-साथ हथियार रखने और स्टॉकिंग (पीछा करने) समेत कई आरोप भी दर्ज हैं. अब मर्डर और हथियार रखने के अलावा बाकी सारे मामले में कार्यवाही जारी रहेगी.

क्यों हटाए गए मर्डर चार्ज?

शुक्रवार (30 जनवरी 2026) को मैनहट्टन में सुनवाई कर रही यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज मार्गरेट एम गार्नेट ने अपने फैसले में कहा कि मैंगियोन पर हत्या और हथियार संबंधी आरोप टिक नहीं सकते. ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंगियोन पर स्टॉकिंग के भी दो आरोप हैं, जो हत्या और हथियार संबंधी आरोपों के साथ कानूनी तौर पर असंगत थे.

इन मामलों पर होगी कार्यवाही

मैंगियोन ने मैनहट्टन स्टेट कोर्ट में हत्या, हथियार और जालसाजी के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया था. अब कोर्ट के फैसले के बाद मैंगियोन पर फेडरल कोर्ट में सिर्फ स्टॉकिंग (पीछा करने) से संबंधित आरोपों पर ही कार्यवाही होगी.

4 दिसंबर 2024 को हुई थी ब्रायन थॉम्पसन की हत्या

यूनाइटेड हेल्थकेयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की 4 दिसंबर, 2024 को न्यूयॉर्क शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वो इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक एनुअल इनवेस्टमेंट इवेंस में शामिल होने जा रहे थे, तभी मैनहट्टन के एक होटल के बाहर उनका मर्डर कर दिया गया था.

