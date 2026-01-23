scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'...तो गर्म रहने के लिए वाइब्रेटर इस्तेमाल करें महिलाएं', यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री की मंगेतर ने क्यों दी ये सलाह

यूक्रेन इन सर्दियों में दोहरे-तिहरे मार से जूझ रहा है. शहर में 16-17 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, वही तापमान माइनस 10 डिग्री तक चला गया है. इस बीच पू्र्व विदेश मंत्री की मंगेतर ने महिलाओं को गर्म रहने के लिए ऐसा सुझाव दिया है जिसकी वर्ल्ड मीडिया में खूब चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
पूर्व विदेश मंत्री की मंगेतर स्वेतलाना कीव में एडल्ट शॉप चलाती हैं. (Photo: facebook/Svitlana Paveletskaya)
पूर्व विदेश मंत्री की मंगेतर स्वेतलाना कीव में एडल्ट शॉप चलाती हैं. (Photo: facebook/Svitlana Paveletskaya)

युद्धग्रस्त यूक्रेन भयंकर बिजली संकट से गुजर रहा है. रूस से चार वर्षों से चल रहे युद्ध की वजह से यूक्रेन की बिजली सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. रूस ने यूक्रेन के बिजली प्लांट और बिजली सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके पूरे सिस्टम को तहस-नहस कर दिया है. इस वजह से यूक्रेन के शहरों में बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है. 

बिना बिजली के बर्फीले क्षेत्रों में जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल है. कीव में तापमान माइनस 7 डिग्री तक चला जाता है. ऐसी स्थिति में बिना बिजली के जीवन की कल्पना काफी मुश्किल है. ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री की मंगेतर ने यूक्रेनी महिलाओं को गर्म रहने के लिए काफी अजीब सा सलाह दिया है. उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी महिलाएं इस सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए हीटिंग फीचर वाले सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं. 

कीव में रहने वाली यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा की मंगेतर और एक सेक्स शॉप की मालकिन स्वेतलाना पावेलेट्सकाया कहा कि अगर बिजली कटौती की वजह से आपके घर का हीटिंग सिस्टम बंद हो जाए तो गर्म रहने के लिए हीटिंग फंक्शन वाले वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें. उनके अनुसार स्टोर में ऐसे डिवाइस बिकते हैं जो 38 डिग्री तक गर्म हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

यूक्रेन विस्थापन की तुलना दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय माइग्रेशन से हो रही है. (Photo- Pexels)
हर चार में से एक यूक्रेनी बेघर, मॉस्को के साथ जंग में कौन सा देश बना शरणस्थली?
रूस और अमेरिका दोनों ही अपने विस्तारवादी इरादे साफ कर चुके. (Photo- AP)
रूस और अमेरिका के विस्तारवाद के बीच क्या लौटेगा कोल्ड वॉर का दौर?
Russia Oreshnik Missile Strike on Ukraine
रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला... पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का बदला
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Donald Trump's envoy Steve Witkoff and Jared Kushner. (Photo: Reuters)
UAE में त्रिपक्षीय वार्ता के पहले पुतिन से मिले ट्रंप के दूत, क्रेमलिन में आधी रात मीटिंग
दावोस में जेलेंस्की से मिले ट्रंप (File Photo)
'जंग खत्म नहीं की तो दोनों मूर्ख होंगे...', जेलेंस्की से मिलकर ट्रंप का पुतिन को सख्त संदेश
Advertisement

उनका बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन में लगातार पावर कट हो रहे हैं और पूरा शहर जबरदस्त सर्दी से गुजर रहा है. शहर में तापमान अक्सर -10C से नीचे चला जाता है.

मंगलवार को रिलीज़ हुए एक पॉडकास्ट में सेक्स शॉप की मालकिन बिजनेसवूमन स्वेतलाना पावेलेट्सकाया ने एडल्ट इंडस्ट्री में हाल के नए आविष्कारों के बारे में बात की.

उन्होंने कहा, "ऐसे खिलौने हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और हम उन्हें अब ठंडी शामों के लिए प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वे 38 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं. अगर हीटिंग नहीं है, तो आप अपने चारों ओर वाइब्रेटर रखकर खुद को आराम से गर्म रख सकते हैं."

कीव में मेयर विटाली क्लिट्स्को ने इस महीने कहा कि शहर में जरूरत की सिर्फ़ आधी बिजली है, ससे बार-बार बिजली कटौती हो रही है, जिसके कारण घरों में दिन में 16 से 18 घंटे तक बिजली नहीं रहती. उन्होंने यह बताया कि सिर्फ़ जनवरी में ही लगभग 600,000 लोग राजधानी छोड़कर चले गए, यहां लगभग 30 लाख लोग रहते हैं.

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में जमे हुए सीवेज पाइप और बर्फ़ से ढका इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है. दूसरे वीडियो में लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब थोड़ी देर के लिए हीटिंग शुरू होती है, तो पूरी रिहायशी इमारतों से भाप के बादल निकलते दिख रहे हैं. 

Advertisement

यूक्रेन में बिजली कटौती रूस के उन हमलों के बाद हुई है जिनमें यूक्रेन के मिलिट्री प्लांट और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी एनर्जी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया था. मॉस्को ने कहा है कि ये हमले रूस के अंदर यूक्रेन के उन हमलों के जवाब में किए गए थे, जिनमें नागरिकों और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था.

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेन्को ने 22 जनवरी को कहा कि कीव और देश के पांच अन्य क्षेत्रों में एनर्जी सप्लाई की स्थिति सबसे मुश्किल बनी हुई है. उन्होंने अपने टेलीग्राम चेनल पर लिखा, "सबसे मुश्किल स्थिति कीव, कीव, निप्रॉपेट्रोव्स्क, चेर्निहाइव, सूमी और खार्किव क्षेत्रों में बनी हुई है."

गौरतलब है कि स्वेतलाना के मंगेतर पूर्व विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भी खुलेआम यूक्रेनियन का मजाक उड़ा रहे हैं. इससे पहले उन्होंने ब्लैकआउट के दौरान उन्हें रेस्टोरेंट जाने के लिए कहा था. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement