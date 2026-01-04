क्या मादुरो के बाद मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया हैं अगला टारगेट... ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ये देश भी नहीं सुधरे तो इनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा. अमेरिका ने इन देशों पर ड्रग्स बनाने और कार्टेल को पनाह देने का भी आरोप लगाया है.

मादुरो को सत्ता से बेदखल करने और उन्हें हिरासत में लेने के पीछे वॉशिंगटन ने मुख्य वजह न्यूयॉर्क में दायर किए गए कुछ फेडरल आरोप बताए. जिनमें मादुरो पर एक "नारको-टेररिज्म" नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया था. आरोप में दावा किया गया है कि इस नेटवर्क ने कोकीन और फेंटानिल जैसी अवैध दवाओं से अमेरिका को भर दिया था. ड्रग नेटवर्क की तरफ से ऐसा इसलिए किया गया, ताकि अमेरिकी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की जा सके.

हालांकि वॉशिंगटन के इन आरोपों को वेनेजुएला ने सिरे से खारिज कर दिया है. वेनेजुएला ने कहा है कि "सैन्य हमले" के पीछे असली मकसद देश के तेल और खनिज संसाधनों को लूटना था.

कोलंबिया पर ट्रंप ने कोकीन बनाने का लगाया आरोप

एक्सियोस के अनुसार ट्रंप ने उन देशों पर दबाव बढ़ा दिया है जिन्हें उन्होंने परेशान करने वाले पड़ोसी बताया है. क्यूबा के बारे में उन्होंने कहा कि वह देश अभी एक नाकाम देश है. वहीं मेक्सिको का ज़िक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां ड्रग कार्टेल देश चला रहे हैं. ऐसे में अब हमें ही कुछ करना होगा. कोलंबिया के बारे में ट्रंप ने आरोप लगाया कि वहां कोकीन की तीन बड़ी फैक्ट्रियां हैं. साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन बनाने का आरोप भी लगाया.

वेनेजुएला में 2 बजे अमेरिकी कमांडो ने किया था ऑपरेशन



वेनेजुएला में अमेरिकी कमांडो की तरफ से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कोडनेम नामक ऑपरेशन किया गया है. यह ऑपरेशन वेनेजुएला के स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 2.00 बजे किया गया. ऑपरेशन को FBI और CIA की मदद से अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो ने अंजाम दिया. जिसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया. वहीं शनिवार को उन्हें अमेरिका में नारको-टेररिज्म के संघीय आरोपों का सामना करने के लिए देश से बाहर ले जाया गया.

लेफ्टिस्ट नेता को हटाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला को चलाएगा और उसके बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा. ट्रंप ने कहा कि वह अपने कैबिनेट से लोगों को चुन रहे हैं, जो वेनेजुएला में इंचार्ज होंगे. उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की तेल कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करेंगी और खराब हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी. जहां हम बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे.

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने रोड्रिग्ज को नियुक्त किया कार्यवाहक राष्ट्रपति

इस बीच वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रोड्रिग्ज "प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के राष्ट्रपति का पद संभालेंगी.

वेनेजुएला की नई सरकार ने मिलिट्री हमले की निंदा करते हुए इसे एक बहुत ही गंभीर घटना बताया. वेनेजुएला ने कहा कि इस हमले का मकसद वेनेजुएला के स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, खासकर तेल और मिनरल्स पर कब्ज़ा करना है. साथ ही देश की राजनीतिक आज़ादी को ज़बरदस्ती खत्म करना है. लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस ऑपरेशन की निंदा की और प्रेसिडेंट को तुरंत रिहा करने की मांग की.

1999 से चल रहा है अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष

अमेरिका-वेनेजुएला के बीच संघर्ष 1999 से चला आ रहा है. विवाद की शुरुआत ह्यूगो शावेज की समाजवादी 'बोलिवेरियन क्रांति' से शुरू हुई. इस क्रांति ने अमेरिकी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और देश को रूस व ईरान के साथ खुले तौर पर अमेरिका विरोधी गठबंधन की ओर ले गया. वहीं यह टकराव 2020 में अमेरिका द्वारा मादुरो पर रखे गए इनाम से और गहरा गया.

