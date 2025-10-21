नोबेल न सही, ट्रंप को मिल गया 'शांति वास्तुकार' का ये पुरस्कार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिचर्ड निक्सन फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित 'आर्किटेक्ट ऑफ पीस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार 1995 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के निधन के बाद शुरू किया गया था, जिसका मकसद उनके जीवनभर के लक्ष्य - वैश्विक शांति को बढ़ावा देने को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है.

इससे पहले किसी भी मौजूदा या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया था. हालांकि, हाल के वर्षों में यह सम्मान ईरान के निर्वासित शाही परिवार के सदस्यों को भी दिया जा चुका है.

यह भी पढ़ें: नोबेल शांति पुरस्कार तो छूटा, लेकिन क्या अब ट्रंप स्वीकार करेंगे जर्मनी के एक जिले का नागरिक सम्मान?

ट्रंप परिवार और निक्सन फाउंडेशन के बीच संबंध लंबे समय से रहे हैं. 19 अक्टूबर को ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में अपनी किताब "Under Siege: My Family's Fight to Save Our Nation" का प्रमोशन किया था. इस कार्यक्रम का संचालन निक्सन के पोते क्रिस्टोफर निक्सन कॉक्स ने किया था, जिसमें एरिक ट्रंप ने अपने पिता की नीतियों और राष्ट्रपति कार्यकाल पर चर्चा की थी.

President Donald J. Trump is honored with the Richard Nixon Foundation’s Architect of Peace Award. Established in 1995, following President Nixon’s death, this prestigious award celebrates those who advance his lifelong goal of fostering global peace. 🇺🇸 pic.twitter.com/A7Y3ziloVF — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

ईरान के निर्वासित शाही परिवार को भी मिला अवॉर्ड

Advertisement

फाउंडेशन द्वारा 2024 का यह पुरस्कार ईरान की महारानी फराह पहलवी और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को प्रदान किया गया था. निक्सन और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संवाद भी रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'मैं हूं असली हकदार, मारिया ने भी माना', नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर छलका डोनाल्ड ट्रंप का दर्द

President Trump shows President Nixon's daughter, Tricia Nixon Cox, and family the portrait of her father on the White House Colonnade. 🤍🇺🇸



“The greatest honor history can bestow is the title of peacemaker.”

— Richard Nixon, First Inaugural Address, 1969 pic.twitter.com/MrWCVikgYc — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

पहले भी कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों को मिला अवॉर्ड

2020 में निक्सन लाइब्रेरी में लगे एक प्रदर्शनी में उनके बीच लिखे गए निजी पत्रों को दिखाया गया था, जो दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक थे. इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश जैसे नेता शामिल रहे हैं.

---- समाप्त ----