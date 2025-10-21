scorecardresearch
 

नोबेल न सही, ट्रंप को मिल गया 'शांति वास्तुकार' का ये पुरस्कार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिचर्ड निक्सन फाउंडेशन के प्रतिष्ठित 'आर्किटेक्ट ऑफ पीस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार 1995 में निक्सन की स्मृति में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति को बढ़ावा देने वाले नेताओं को सम्मानित करना है. इससे पहले यह सम्मान ईरान के निर्वासित शाही परिवार को दिया गया था.

राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद कर रहे थे. (Photo- White House)
राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद कर रहे थे. (Photo- White House)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिचर्ड निक्सन फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित 'आर्किटेक्ट ऑफ पीस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार 1995 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के निधन के बाद शुरू किया गया था, जिसका मकसद उनके जीवनभर के लक्ष्य - वैश्विक शांति को बढ़ावा देने को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है.

इससे पहले किसी भी मौजूदा या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया था. हालांकि, हाल के वर्षों में यह सम्मान ईरान के निर्वासित शाही परिवार के सदस्यों को भी दिया जा चुका है.

ट्रंप परिवार और निक्सन फाउंडेशन के बीच संबंध लंबे समय से रहे हैं. 19 अक्टूबर को ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में अपनी किताब "Under Siege: My Family's Fight to Save Our Nation" का प्रमोशन किया था. इस कार्यक्रम का संचालन निक्सन के पोते क्रिस्टोफर निक्सन कॉक्स ने किया था, जिसमें एरिक ट्रंप ने अपने पिता की नीतियों और राष्ट्रपति कार्यकाल पर चर्चा की थी.

ईरान के निर्वासित शाही परिवार को भी मिला अवॉर्ड

फाउंडेशन द्वारा 2024 का यह पुरस्कार ईरान की महारानी फराह पहलवी और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को प्रदान किया गया था. निक्सन और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संवाद भी रहे हैं.

पहले भी कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों को मिला अवॉर्ड

2020 में निक्सन लाइब्रेरी में लगे एक प्रदर्शनी में उनके बीच लिखे गए निजी पत्रों को दिखाया गया था, जो दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक थे. इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश जैसे नेता शामिल रहे हैं.

