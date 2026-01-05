scorecardresearch
 
ट्रंप कुछ ही दिन में पलट गए, पहले पुतिन की जिस बात पर दुख जताया, अब उसे ही नकार दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला किया था. ट्रंप ने पहले हमले की बात स्वीकार करते हुए दुख जताया था लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं था.

डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के दावे को खारिज किया है (File Photo: Reuters)
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के दावे को खारिज किया है (File Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाया था. ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को जांच में पता चला है कि यूक्रेन ने पिछले हफ्ते ड्रोन हमले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के किसी आवास को टार्गेट नहीं किया था.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन ने उत्तर-पश्चिमी नोवगोरोद क्षेत्र में स्थित पुतिन के सरकारी आवास पर कई ड्रोन हमले किए थे, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया. लावरोव ने यह भी आरोप लगाया था कि युद्ध खत्म करने के लिए हो रही बातचीत के बीच यूक्रेन ने यह हमला किया है जो कि गलत समय पर उठाया गया कदम है.

रूस ने यह आरोप ऐसे समय में लगाया था, जब एक दिन पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की युद्ध पर बातचीत के लिए अमेरिका पहुंचे थे. जेलेंस्की अमेरिकी प्रशासन की 20 प्वाइंट वाले प्लान पर चर्चा के लिए फ्लोरिडा में उतरे थे. जेलेंस्की ने रूस के इस आरोप को तुरंत खारिज कर दिया था.

पहले जताया दुख अब ट्रंप ने रूस के दावे को खारिज कर दिया

रविवार को फ्लोरिडा में अपने घर पर दो हफ्ते बिताने के बाद वॉशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमला हुआ था.'

ट्रंप के इस बयान से पहले यूरोपीय अधिकारियों ने दलील दी थी कि रूस का यह दावा शांति प्रयासों को कमजोर करने की रूस की कोशिश भर है.

हालांकि शुरुआत में ट्रंप ने रूसी आरोपों को सही मानते हुए प्रतिक्रिया दी थी. पिछले सोमवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उसी दिन पुतिन के साथ हुई बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे को उठाया था. ट्रंप ने तब कहा था कि वो इस आरोप से 'बहुत नाराज' हैं.

बुधवार तक हमले को लेकर ट्रंप का रुख कुछ नरम दिखा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूयॉर्क पोस्ट के एक संपादकीय का लिंक साझा किया, जिसमें रूसी दावे पर सवाल उठाए गए थे. उस लेख में पुतिन की आलोचना करते हुए कहा गया था कि ऐसे वक्त में, जब ट्रंप के मुताबिक दोनों पक्ष किसी समझौते के सबसे करीब हैं, पुतिन 'झूठ, नफरत और मौत' का रास्ता चुन रहे हैं.

यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा पूरा करने में ट्रंप को अब तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. चुनाव प्रचार के दौरान वो दावा करते थे कि रूस-यूक्रेन युद्ध को वो एक दिन में खत्म कर देंगे. लेकिन अब तक युद्ध समाप्ति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं जिसे लेकर उन्होंने जेलेंस्की और पुतिन दोनों के प्रति नाराजगी जताई है. 

---- समाप्त ----
