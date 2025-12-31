scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'H1B वीजा के लिए 89 लाख की फीस जायज', अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर लगाई मुहर

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस 1 लाख डॉलर तक बढ़ाई थी, जिसे लेकर अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है. इसके बाद यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. चैंबर का तर्क है कि फीस बढ़ोतरी फेडरल इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन है.

Advertisement
X
कोर्ट ने H-1B वीजा को लेकर ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा है (File Photo)
कोर्ट ने H-1B वीजा को लेकर ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा है (File Photo)

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (89,86,855 रुपये) कर दिया था जिसे लेकर चल रही लड़ाई अब अपील कोर्ट तक पहुंच गई है. एक फेडरल जज ने इस फीस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके बाद मामला अपील कोर्ट पहुंचा है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के सबसे बड़ा कारोबारी लॉबी संगठन 'यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स' ने इस हफ्ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें फीस बढ़ोतरी को बरकरार रखा गया था.

H-1B वीजा की फीस सितंबर में एक राष्ट्रपति घोषणा के जरिए बढ़ाई गई थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीस बढ़ाने के पीछे तर्क दिया था कि इससे H-1B वीजा प्रोग्राम का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी. H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत अमेरिकी कंपनियों को खास भूमिकाओं के लिए उच्च शिक्षा वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की इजाजत मिलती है. इस प्रोग्राम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर कंपनियां करती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Dunia Aajtak
नेतन्याहू ने ट्रंप पर कही ये बड़ी बात, देखें दुनिया आजतक
Muhammad Yunus, Donald Trump
सुअर के मल से उगा मक्का खाएंगे बांग्लादेशी! ट्रंप से यूनुस के वादे पर अब हो रहा विवाद
Iran Protest
'तानाशाह की कब्र खुदेगी...', ईरान में शुरू हुआ अमेरिका-इजरायल का फाइनल गेम?
नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ईरान को ट्रंप की चेतावनी, देखें US-टॉप 10
Masoud Pezeshkian, trump, netanyahu,
'ऐसा हमला करेंगे कि पछताओगे...', ट्रंप की धमकी पर ईरानी राष्ट्रपति का पलटवार

H-1B वीजा की फीस कम करने को लेकर क्या तर्क दिए गए?

ब्लूमबर्ग के अनुसार, अक्टूबर में दायर मुकदमे में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने तर्क दिया था कि फीस में की गई भारी बढ़ोतरी फेडरल इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन है. चैंबर ने कहा कि कांग्रेस ने कार्यपालिका को जो फीस निर्धारण की लिमिट बताई है, यह उससे बाहर है. संगठन का दावा था कि राष्ट्रपति की यह घोषणा वीजा फीस से जुड़े मौजूदा कानूनों को गैरकानूनी तरीके से दरकिनार करती है.

Advertisement

हालांकि, वाशिंगटन डीसी की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज बेरिल हॉवेल ने 23 दिसंबर को दिए गए फैसले में इन दलीलों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट वैधानिक अधिकार के तहत यह कदम उठाया है. पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से नियुक्त जज हॉवेल ने अपने फैसले में माना कि ट्रंप के पास यह फीस लगाने का कानूनी अधिकार था.

ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के लिटिगेशन एनालिस्ट मैथ्यू शेटेनहेल्म ने कहा कि इस फैसले के बाद अपील में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सामने कठिन चुनौती होगी. उन्होंने लिखा कि हालांकि जज हॉवेल को ट्रंप प्रशासन के प्रति सख्त रुख के लिए जाना जाता है, फिर भी उन्होंने ट्रंप को बड़ी जीत दिलाई है. उनके मुताबिक, अगर जज हॉवेल को इस नई घोषणा में कोई कानूनी खामी नहीं दिखी, तो डीसी सर्किट या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होने की संभावना कम है.

गंभीर संकट में है H-1B वीजा प्रोग्राम

ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं जब पूरा H-1B वीजा प्रोग्राम नए नियमों के कारण गंभीर संकट से गुजर रहा है. इनमें सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से जुड़े नियम और वीजा होल्डर के मूल देश के बाहर वीजा स्टैम्पिंग पर रोक शामिल है. इन नियमों के चलते दुनियाभर में अमेरिकी दूतावासों में वीजा प्रोसेसिंग में भारी देरी हो रही है और इंटरव्यू बार-बार टाले जा रहे हैं. 

Advertisement

इसका नतीजा यह हुआ है कि कई प्रोफेशनल लोग अपनी नौकरियों और परिवारों से दूर फंसे हुए हैं. वकील और कंपनियां लोगों को नौकरी छोड़ने या अमेरिका से बाहर यात्रा न करने की सलाह दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement