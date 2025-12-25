scorecardresearch
 
ढाका: नंगे पांव मुल्क की जमीन पर खड़े हुए तारिक रहमान, एयरपोर्ट के बगीचे से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई

लंदन से 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे बीएनपी नेता तारिक रहमान ने ढाका एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने जूते उतार दिए. एयरपोर्ट के बगीचे पर वह नंगे पांव खड़े रहे और एक मुट्ठी मिट्टी उठाई.

तारिक रहमान एयरपोर्ट के बगीचे में नंगे पांव जमीन पर खड़े रहे. (Photo: Facebook/BNP)
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का विमान ढाका एयरपोर्ट पर लैंड होता है. तारिक  रहमान एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं. उनके साथ बीएनपी के चुनिंदा सीनियर नेता मौजूद हैं. एयरपोर्ट पर तारिक रहमान जूते पहने हुए होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर के गार्डन में उनके पैर खाली हैं. वह घास पर खड़े हैं. दरअसल एयरपोर्ट का बगीचा पहुंचने से पहले उन्होंने अपने जूते उतार दिए थे.  

17 साल बाद वतन वापसी कर रहे तारिक रहमान के लिए ये क्षण भावुक करने वाला है. वे घास पर खाली पैर खड़े होते हैं, और अपने बांग्लादेश की जमीन को छू रहे अपने पैरों को देखते हैं, इसके बाद वह नीचे झुकते हैं और हाथ में भर मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं. ये अनोखा पल होता है. और इसे देखकर बीएनपी के नेता कार्यकर्ता भावुक हो जाते हैं.

आज बांग्लादेश तारिक रहमान के इंतजार में एक पांव पर खड़ा है. 

बांग्लादेश आते ही BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से फोन पर बात की. 

यह भी पढ़ें: सबसे बड़ी कसम तोड़कर बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान, जानिए आखिर 17 साल पहले क्या हुआ था

तारिक रहमान ने हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के VIP लाउंज से सरकार के मुखिया से बात की. 

एयरपोर्ट से तारिक रहमान 300 फीट दूर स्थित पूंर्बाचल में रिसेप्शन वेन्यू पहुंचे. यहां उनकी पार्टी के लोगों ने एक लग्जरी बस पहले से तैयार कर रखी थी. 

एयरपोर्ट से निकलने के बाद तारिक रहमान थोड़ी देर के लिए पास के बगीचे में नंगे पैर खड़े रहे, इस दौरान उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई. 

 

इसके बाद तारिक रहमान एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से 12.35 बजे बाहर निकल गए. यहां तारिक ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.  

तारिक रहमान की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट और उसके आस-पास, VIP गेट पर भी जबर्दस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. एग्जिट गेट से लेकर रैली वाली जगह तक सड़क के दोनों ओर सुरक्षा एजेंसियों ने जवानों की तैनाती की है.

इसके बाद तारिक रहमान बस से रैली स्थल की ओर रवाना हो गए. 

बता दें कि बांग्लादेश बिमान की फ्लाइट गुरुवार को तारिक रहमान को लेकर सुबह 11:39 बजे एयरपोर्ट पर उतरी. तारिक रहमान और उनके परिवार का स्वागत करने के लिए BNP के नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट इलाके में मौजूद थे. 

तारिक रहमान के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और उनकी बेटी ज़ाइमा रहमान भी हैं. 

एयरपोर्ट पर तारिक रहमान का स्वागत BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनरल रुहुल कबीर रिज़वी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों सलाहुद्दीन अहमद, गोयेश्वर चंद्र रॉय, मिर्जा अब्बास ने किया. 
 

---- समाप्त ----
