ट्रंप-जेलेंस्की मीटिंग से पहले कीव पर रूस का बड़ा हमला... मिसाइल और ड्रोन से दहली यूक्रेन की राजधानी

यूक्रेन की राजधानी कीव 27 दिसंबर की रात बड़े पैमाने पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले की चपेट में आ गई. राजधानी और आसपास के इलाकों में कई जोरदार धमाके सुने गए. यह हमला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की प्रस्तावित मुलाकात से ठीक एक दिन पहले हुआ है, जबकि युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं.

कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया. इस दौरान रूस ने कई किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइलें, चार इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और कई कैलिब्र क्रूज मिसाइलें दागीं.

सुनी गईं धमाके की आवाजें

रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी कीव के अलावा आसपास के कीव ओब्लास्ट इलाके में भी कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं. कीव से करीब 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित ब्रावरी शहर में हमलों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में अंधेरा छा गया.

कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की और लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की. उन्होंने लिखा, राजधानी में विस्फोट. एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है. सभी लोग शेल्टर में रहें.

यूक्रेन की वायु सेना ने भी लगातार कई आपात चेतावनियां जारी कीं. वायु सेना के अनुसार, कीव और आसपास के इलाकों में मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन सक्रिय पाए गए. एयर फोर्स ने बताया कि ड्रोन कीव शहर के ऊपर देखे गए, जबकि कीव क्षेत्र के वेलिका डिमेरका और पेरेयास्लाव गांव के पश्चिमी इलाकों में भी ड्रोन की गतिविधि दर्ज की गई, जो दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे.

ट्रंप और जेंलेस्की के बीच मीटिंग फिक्स

कीव पर यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की पुष्टि की है. यह बैठक रविवार को फ्लोरिडा में प्रस्तावित है, जिसमें ट्रंप युद्ध समाप्त कराने की मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं.

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक युद्ध समाधान की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ा सकती है, हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अंतिम समझौते की तुरंत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, जेलेंस्की ने कहा कि दोनों पक्ष अधिक से अधिक लंबित मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

जेलेंस्की ने यह भी बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 20 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव 90 प्रतिशत तक तैयार हो चुका है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत में यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद स्थिरता सुनिश्चित करने में सहयोगी देशों की भूमिका पर चर्चा होगी.

हालांकि, एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले किसी भी शांति समझौते के लिए उनकी मंजूरी जरूरी होगी. पोलिटिको के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, मेरी मंजूरी के बिना उसके पास कुछ भी नहीं है. देखते हैं वह क्या लेकर आता है."

इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना दक्षिणी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चों पर आगे बढ़ रही है. मंत्रालय के अनुसार, रूस ने यूक्रेनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे हैं, जो रूस के भीतर नागरिक ठिकानों पर यूक्रेन के कथित हमलों के जवाब में किए गए हैं.



