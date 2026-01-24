यूक्रेन पर रूस की 'विंटर स्ट्राइक' में 13 जख्मी, कंपा देने वाली ठंड के बीच दागी मिसाइलें, कई शहरों में ब्लैकआउट

यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव शनिवार तड़के रूस के बड़े हवाई हमले की चपेट में आ गए. अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन और मिसाइलों से किए गए इन हमलों में कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं. कीव में दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि खारकीव में 11 लोग घायल हुए हैं.

कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी के कई हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं. उन्होंने बताया कि शहर के दो अलग-अलग जिलों में हमले हुए, जो नीपर नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं. क्लिचको ने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, इस हमले में रूस ने ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया. राजधानी कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए. कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर त्काचेंको ने बताया कि कम से कम तीन जिलों में ड्रोन हमले दर्ज किए गए, जिनसे दो जगहों पर आग लग गई.

कीव पर दूसरी पर रातभर हुआ अटैक

नए साल के बाद से यह कीव पर दूसरा बड़ा रातभर चलने वाला हमला है. इन हमलों के कारण सैकड़ों रिहायशी इमारतों में बिजली और हीटिंग सप्लाई बाधित हो गई है. आपातकालीन सेवाएं अब भी हालात सामान्य करने में जुटी हैं. चिंता की बात यह है कि हमले के वक्त तापमान माइनस 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ गईं.

खारकीव में कई इलाकों में हमले

वहीं, रूस की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित खारकीव शहर भी एक बार फिर निशाने पर रहा. मेयर इहोर तेरेखोव ने बताया कि रूसी ड्रोन हमलों में शहर के कई जिलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए. खारकीव पहले भी रूसी हमलों का प्रमुख लक्ष्य रहा है.

लगातार हो रहे इन हमलों ने यूक्रेन में सुरक्षा हालात को और गंभीर बना दिया है. प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और हवाई हमले की चेतावनी मिलते ही सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के बढ़ते तनाव पर टिकी हैं.

