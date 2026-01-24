scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूक्रेन पर रूस की 'विंटर स्ट्राइक' में 13 जख्मी, कंपा देने वाली ठंड के बीच दागी मिसाइलें, कई शहरों में ब्लैकआउट

यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहरों कीव और खारकीव पर रूस ने शनिवार तड़के बड़े पैमाने पर हमला किया. कीव में ड्रोन और मिसाइल हमलों में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि खारकीव में 11 लोगों को चोटें आईं. यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक, राजधानी पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए. कई इलाकों में आग लगी और बिजली-हीटिंग व्यवस्था प्रभावित हुई. हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.

Advertisement
X
रूस ने यूक्रेन के कीव और खारकीव को निशाना बनाया है. (File Photo)
रूस ने यूक्रेन के कीव और खारकीव को निशाना बनाया है. (File Photo)

यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव शनिवार तड़के रूस के बड़े हवाई हमले की चपेट में आ गए. अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन और मिसाइलों से किए गए इन हमलों में कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं. कीव में दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि खारकीव में 11 लोग घायल हुए हैं.

कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी के कई हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं. उन्होंने बताया कि शहर के दो अलग-अलग जिलों में हमले हुए, जो नीपर नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं. क्लिचको ने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: जंग रोकने पर महा-मंथन, अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकला?

सम्बंधित ख़बरें

ukraine cold
'...तो गर्म रहने के लिए वाइब्रेटर यूज करें महिलाएं', यूक्रेन में क्यों दे रहे लोग ऐसी सलाह
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Donald Trump's envoy Steve Witkoff and Jared Kushner. (Photo: Reuters)
UAE में त्रिपक्षीय वार्ता के पहले पुतिन से मिले ट्रंप के दूत, क्रेमलिन में आधी रात मीटिंग
दावोस में जेलेंस्की से मिले ट्रंप (File Photo)
'जंग खत्म नहीं की तो दोनों मूर्ख होंगे...', जेलेंस्की से मिलकर ट्रंप का पुतिन को सख्त संदेश
Nothern Lights Solar Storm
नॉदर्न लाइट्स से रोशन अमेरिका-यूरोप... 20 साल का सबसे तेज सौर तूफान
यूक्रेन विस्थापन की तुलना दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय माइग्रेशन से हो रही है. (Photo- Pexels)
हर चार में से एक यूक्रेनी बेघर, मॉस्को के साथ जंग में कौन सा देश बना शरणस्थली?

यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, इस हमले में रूस ने ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया. राजधानी कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए. कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर त्काचेंको ने बताया कि कम से कम तीन जिलों में ड्रोन हमले दर्ज किए गए, जिनसे दो जगहों पर आग लग गई.

Advertisement

कीव पर दूसरी पर रातभर हुआ अटैक

नए साल के बाद से यह कीव पर दूसरा बड़ा रातभर चलने वाला हमला है. इन हमलों के कारण सैकड़ों रिहायशी इमारतों में बिजली और हीटिंग सप्लाई बाधित हो गई है. आपातकालीन सेवाएं अब भी हालात सामान्य करने में जुटी हैं. चिंता की बात यह है कि हमले के वक्त तापमान माइनस 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ गईं.

यह भी पढ़ें: दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा पलायन, सुरक्षित ठिकाने के लिए कहां जा रहे यूक्रेनी नागरिक?

खारकीव में कई इलाकों में हमले

वहीं, रूस की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित खारकीव शहर भी एक बार फिर निशाने पर रहा. मेयर इहोर तेरेखोव ने बताया कि रूसी ड्रोन हमलों में शहर के कई जिलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए. खारकीव पहले भी रूसी हमलों का प्रमुख लक्ष्य रहा है.

लगातार हो रहे इन हमलों ने यूक्रेन में सुरक्षा हालात को और गंभीर बना दिया है. प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और हवाई हमले की चेतावनी मिलते ही सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के बढ़ते तनाव पर टिकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement