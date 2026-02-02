'वो देश का दुश्मन है, जिंदा नहीं बचेगा', लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी

पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमले में बच गया है. लॉरेंस गैंग ने दावा किया है कि रविवार को पुर्तगाल में भट्टी को निशाना बनाया गया, लेकिन वह जिंदा बच निकला. हमले के दावे के बाद शहजाद भट्टी के कुछ ऑडियो सामने आए हैं, जिनमें वह किसी से बातचीत करते हुए कह रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है.

पहले भी भट्टी पर हुआ था हमला

बताया जा रहा है कि भट्टी पुर्तगाल में बाजवा नाम के एक शख्स के फार्महाउस पर ठहरा हुआ था. उस फार्महाउस की तस्वीरें भी सामने आई हैं. यह पहली बार नहीं है जब भट्टी पर हमला होने का दावा किया गया हो. इससे पहले 22 जुलाई 2025 को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल के तंगुआ शहर में एक होटल में ठहरे भट्टी पर हमले का दावा किया था. उस घटना में भी भट्टी सुरक्षित बच गया था.

'भट्टी देश का दुश्मन है'

लॉरेंस गैंग ने अब भट्टी के खिलाफ और बड़ा हमला करने की धमकी दी है. गैंग का कहना है कि अगली बार भट्टी जिंदा नहीं बचेगा. लॉरेंस गैंग के मुताबिक शहजाद भट्टी देश का दुश्मन है. गौरतलब है कि कुछ समय पहले तक लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की दोस्ती की खबरें भी सामने आती रही हैं.

मामले से जुड़ा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीशान

हालांकि हाल ही में भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि वह लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मार देगा. इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीशान अख्तर का नाम भी जुड़ गया है.

जीशान अख्तर ने एक वीडियो जारी कर शहजाद भट्टी का शुक्रिया अदा किया था. उसने कहा था कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद भट्टी ने उसे देश से बाहर भागने में मदद की थी. जीशान ने वीडियो में यह भी कहा था कि वह अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा.

