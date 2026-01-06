scorecardresearch
 
कराची को 2000 किलो विस्फोटक से दहलाने की साजिश... पाकिस्तान ने BLA पर लगाए आरोप

पाकिस्तान के कराची शहर में बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम करने का दावा किया है. काउंटर टेररिज्म पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2000 किलो विस्फोटक बरामद किया है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस साजिश के पीछे प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया है.

पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया है. (File Photo)
पाकिस्तान के कराची को दहलाने की एक बड़ी साजिश को काउंटर टेररिज्म पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने नाकाम करने का दावा किया है. कराची में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर करीब 2 टन यानी 2000 किलो विस्फोटक बरामद की गई है. इस ऑपरेशन में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर बड़े आतंकी हमले की योजना बनाने का आरोप है.

काउंटर टेररिज्म अधिकारियों ने बताया कि बरामद विस्फोटक और डेटोनेटर प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के सदस्यों द्वारा कराची में हमले के लिए तैयार किए जा रहे थे. अधिकारियों के अनुसार, एक वाहन पूरी तरह विस्फोटक से लदा हुआ था और उसे किसी बड़े हमले में इस्तेमाल किया जाना था.

पुलिस का कहना है कि यह विस्फोटक सामग्री बलूचिस्तान प्रांत से कराची लाई गई थी, जहां पिछले दो दशकों से अलगाववादी हिंसा जारी है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि BLA को भारत का समर्थन हासिल है, हालांकि भारत इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है. पाकिस्तान इससे पहले भी भारत और अफगानिस्तान पर BLA और पाकिस्तानी तालिबान को समर्थन देने के आरोप लगाता रहा है.

नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के फरार होने का दावा

पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि, पहले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य लोग फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में आगे भी छापेमारी जारी है.

नाबालिग लड़कियों को किया जा रहा था इस्तेमाल

पिछले सप्ताह पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को भी हिरासत में लिया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसे ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथी बनाकर आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया था. हालांकि जांच के बाद उसे पीड़िता मानते हुए किसी आपराधिक मामले में नामजद नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने किया नई तैमूर मिसाइल का परीक्षण, टारगेट को भेदने में रही नाकाम

कराची में 2022 में BLA ने किया था हमला

गौरतलब है कि 2022 में BLA से जुड़ी एक महिला आत्मघाती हमलावर ने कराची में एक विश्वविद्यालय के पास तीन चीनी शिक्षकों की हत्या कर दी थी. BLA लंबे समय से सुरक्षा बलों, आम नागरिकों और चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े चीनी नागरिकों को निशाना बनाता रहा है.
 

