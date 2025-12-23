'बांग्लादेश की तरफ बुरी नजर से देखा तो...', अब पाकिस्तान के छुटभैया नेता ने भारत को दी गीदड़भभकी

पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूथ विंग अध्यक्ष कामरान सईद उस्मानी ने भारत को गीदड़भभकी दी है. उसने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश पर भारत की कथित 'अखंड भारत' विचारधारा को थोपे जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा. भारत को गीदड़भभकी देते हुए उस्मानी ने पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच औपचारिक सैन्य गठबंधन की मांग की है.

और पढ़ें

उस्मानी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बांग्लादेश को भारत की 'वैचारिक प्रभुत्व' की ओर धकेला जा रहा है, जिसे पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता. उसने कोरी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है या उसकी संप्रभुता पर 'बुरी नजर' भी डालता है, तो पाकिस्तान कड़े सैन्य जवाब देगा.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से हार का सामना कर चुके पाकिस्तान के छुटभैया नेता ने कहा, 'अब किसी ने अगर मैली निगाह उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखा न तो पाकिस्तानी जनता, उसकी सेना और मिसाइलें दूर नहीं हैं.'

सईद उस्मानी ने वीडियो में डींगे हांकते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत पर हमला करे तो जीत तय है. उसने कहा, 'पाकिस्तान पश्चिम से, बांग्लादेश पूर्व से हमला करे, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर फोकस रखे तो जीत हो सकती है.'

Advertisement

उस्मानी ने की बांग्लादेश के साथ सैन्य गठबंधन की वकालत

एक अन्य वीडियो में उस्मानी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच औपचारिक सैन्य गठबंधन की खुली वकालत की. उसने आरोप लगाया कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) बांग्लादेश को 'परेशान' कर रही है और भारत 'अखंड भारत' की विचारधारा के तहत बांग्लादेश को कमजोर कर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है.

उस्मानी ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक-दूसरे के क्षेत्रों में सैन्य ठिकाने स्थापित करने की अनुमति दें. उनके मुताबिक, इससे रणनीतिक नियंत्रण मजबूत होगा और China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) को बांग्लादेश के बंदरगाहों से जोड़ा जा सकेगा.

उसने दावा किया कि पाकिस्तान-बांग्लादेश की सैन्य साझेदारी से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है. उस्मानी ने कहा, 'जो बंदरगाहों और समुद्रों को कंट्रोल करता है, वही दुनिया पर राज करता है.'

---- समाप्त ----