अब लीबिया को ठगेंगे आसिम मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए पाकिस्तानी हथियार बेचने के जुगाड़ में लगे

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया दौरे के दौरान भारत के खिलाफ सनसनीखेज दावा किया है. उन्होंने कहा कि मई में हुई झड़प के दौरान पाकिस्तान ने राफेल, Su-30, MiG-29, मिराज-2000 और S-400 सिस्टम को "तबाह" किया. इस दावे के साथ वह लीबिया को हथियार बेचने की फिराक में हैं.

आसिम मुनीर लीबिया दौरे पर हैं. (File Photo: AP)
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर बड़ा और विवादित बयान दिया है. लीबिया दौरे के दौरान उन्होंने दावा किया कि मई महीने में भारत के साथ हुई हालिया सैन्य झड़प में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के कई अत्याधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों को मार गिराया. इस तरह का दावा करके असल में वह हथियार बेचने की फिराक में हैं.

आसिम मुनीर ने कहा, "अल्लाह के करम से हमने राफेल, सुखोई-30, मिग-29, मिराज-2000 और एस-400 सभी को गिरा दिया." उनके इस बयान को भारत-पाक सैन्य टकराव से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा दावा माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'अल्लाह की मदद मिली नहीं तो...', ऑपरेशन सिंदूर पर आसिम मुनीर ने छेड़ा नया राग

पाकिस्तान सेना प्रमुख ने अपने भाषण में पाकिस्तान की रक्षा तकनीक की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "दिल से डर निकाल दो. जिस दिन डर खत्म हो जाता है, उस दिन इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है." आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने बहुत पहले यह फैसला कर लिया था कि उसे हर हाल में अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करनी है.

मुनीर ने पाकिस्तानी तकनीक का किया दावा

आसिम मुनीर ने दावा किया कि भारत के साथ हालिया संघर्ष में इस्तेमाल की गई तकनीक का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान की अपनी तकनीक था. आसिम मुनीर के अनुसार, पाकिस्तानी वायुसेना ने इसी स्वदेशी तकनीक के दम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई.

यह भी पढ़ें: पहले डिफेंस पैक्ट और अब मुनीर को दे दिया सर्वोच्च सम्मान! क्राउन प्रिंस MBS पाकिस्तान पर इतने मेहरबान क्यों है?

लीबिया में दिए बयान के दौरान आसिम मुनीर ने वहां के नेतृत्व को संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूद हर तरह का सैन्य उपकरण और तकनीक मित्र देशों के लिए उपलब्ध है. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के पास जो भी हथियार और तकनीक है, वह हमारे भाइयों के लिए हर तरह की मदद के तौर पर उपलब्ध रहेगी."

मुनीर 'भाइयों' को बेचना चाहते हैं हथियार

जानकारों का मानना है कि असीम मुनीर का यह बयान सिर्फ सैन्य शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पाकिस्तान अपनी रक्षा तकनीक को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश करने और रणनीतिक साझेदारियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. भारत की ओर से फिलहाल इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह के दावे करता रहा है, जिन्हें भारत सिरे से खारिज करता रहा है. 

