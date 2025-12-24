scorecardresearch
 
चुनाव टालने के लिए हुई हादी की हत्या?, बांग्लादेशी छात्र नेता के भाई ने यूनुस पर लगाए ये आरोप

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेतृत्वकर्ता मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगा है. छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ ओसमान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने दावा किया है कि उनके भाई की हत्या अंतरिम सरकार के एक गुट ने आगामी चुनावों को बाधित करने के उद्देश्य से करवाई.

उस्मान हादी के भाई ने अंतरिम सरकार पर लगाए गंभीर आरोप. (photo: ITG)
बांग्लादेश के छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. उमर हादी ने दावा किया कि अंतरिम सरकार के एक गुट ने आगामी चुनावों में  देरी करने के उद्देश्य से हादी की हत्या करवाई है. उन्होंने न्याय की मांग की और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा

शाहबाग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने इंकलाब मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमर हादी ने देश का अंतरिम सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'आपने ही उस्मान हादी की हत्या करवाई थी और अब आप इसे मुद्दा बनाकर चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि उनके भाई चाहते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव फरवरी तक हो जाएं और उन्होंने अधिकारियों से चुनाव के माहौल को बाधित न करने की अपील की.

युनूस को उमर की चेतावनी

उमर ने कहा, 'हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाकर चुनावी माहौल को बिगड़ने से बचाया जा सके. सरकार ने अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई है. अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन आप भी बांग्लादेश छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे.'

उमर हादी ने आगे दावा किया कि उसके भाई की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि उसने किसी भी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने घुटने नहीं टेके थे.

वहीं, रैली में बोलते हुए इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने हत्यारों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरकार को दिए गए 30 वर्किंगडे के अल्टीमेटम को दोहराया, जिसकी घोषणा सबसे पहले सोमवार को एक प्रेस बयान में की गई थी.

जाबेर ने आरोप लगाया कि हत्याओं के माध्यम से जुलाई विद्रोह की उपलब्धियों और बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट करने के लिए एक गहरी साजिश चल रही है.

बता दें कि बीते उस्मान हादी ढाका-8 संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाला था. इसी को लेकर वह 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार कर रहा था, तभी दो अज्ञात हमलावरों में हादी को गोली मार दी. घायल अवस्था में हादी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

---- समाप्त ----
