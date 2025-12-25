नाइजीरिया में शाम की नमाज़ के वक्त मस्जिद में धमाका, अब तक 7 की मौत

नाइजीरिया के बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में बुधवार को शाम की नमाज़ के दौरान एक मस्जिद में धमाका हुआ. एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस धमाके में करीब सात नमाज़ियों की मौत हो गई है. किसी भी हथियारबंद ग्रुप ने इस घटना की ज़िम्मेदारी नहीं ली है. मिलिशिया नेता बाबकुरा कोलो ने इसे एक संदिग्ध बम धमाका बताया है. हालांकि, आतंकवादियों ने पहले भी मैदुगुरी में आत्मघाती हमलावरों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करके मस्जिदों और भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, चश्मदीदों ने बताया कि जब शाम की नमाज़ के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, तभी गैंबोरू मार्केट की एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद के अंदर बम फटने की घटना हुई.
बाबकुरा कोलो ने कहा, "शक है कि डिवाइस को मस्जिद के अंदर लगाया गया था और धमाका हो गया, जबकि कुछ गवाहों ने बताया कि यह एक सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है.
कई साल बाद हुई ऐसी घटना...
मैदुगुरी बोर्नो राज्य की राजधानी है, जो जिहादी ग्रुप बोको हराम और उसके एक अलग हुए गुट, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस की सालों पुरानी हिंसा का गढ़ रहा है. हालांकि, शहर में कई साल से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है.
बोको हराम ने 2009 में बोर्नो राज्य में एक इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के मकसद से हिंसा शुरू की थी, और लगातार मिलिट्री ऑपरेशन और क्षेत्रीय सहयोग के बावजूद, छिटपुट हमले पूर्वोत्तर नाइजीरिया में नागरिकों के लिए खतरा बने हुए हैं.
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, नाइजीरिया 2009 से जिहादी हिंसा से लड़ रहा है. इस संघर्ष में देश के पूर्वोत्तर हिस्से में करीब 40 हजार लोग मारे गए हैं और लगभग दो मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं.
हालांकि, एक दशक पहले की तुलना में हिंसा कम हुई है, लेकिन यह पड़ोसी नाइजर, चाड और कैमरून में फैल गई है.
अब उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में हिंसा के फिर से बढ़ने की चिंताएं बढ़ रही हैं, जहां कई सालों तक लगातार मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद विद्रोही समूह अभी भी जानलेवा हमले करने में सक्षम हैं.
