नाइजीरिया: सरकारी स्कूल में घुसे हथियारबंद बदमाश, 25 लड़कियों को किया किडनैप, वाइस प्रिंसिपल को मार डाला

नाइजीरिया के केब्बी राज्य में बंदूकधारियों ने एक सरकारी गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल पर हमला किया. पुलिस के अनुसार, इस हमले में वाइस प्रिंसिपल की मौत हो गई और 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया. यह देश के उत्तर-पश्चिम में सामूहिक अपहरण की हैरान कर देने वाली घटना है.

और पढ़ें

पुलिस प्रवक्ता नफिउ अबूबकर कोटरकोशी ने बताया कि सोमवार (17 नवंबर) तड़के लगभग 4 बजे, राइफलों से लैस हमलावरों ने मागा शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल पर धावा बोल दिया. हमलावर समन्वित रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे. उन्होंने बताया कि हमलावरों ने पुलिस के साथ गोलीबारी की और फिर चारदीवारी फांदकर छात्राओं को अगवा कर लिया.

25 छात्राओं का अपहरण

पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि वाइस प्रिंसिपल हसन याकूबू मकुकु को हमलावरों का विरोध करने के दौरान गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई. इस हमले में स्कूल का एक अन्य स्टाफ सदस्य भी गोली लगने से घायल हुआ है.

पुलिस ने कहा कि संदिग्ध भागने के रास्तों और आसपास के जंगलों की गहन तलाशी के लिए अतिरिक्त सामरिक इकाइयों, सैनिकों और स्थानीय स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है, जो खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं. उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में फिरौती की मांग करने वाले सशस्त्र गिरोहों द्वारा स्कूलों से बार-बार अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, जबकि सरकार क्षेत्र में सुरक्षा सुधारने का वादा करती रही है.

Advertisement

वाइस प्रिंसिपल को मारी गोली

इससे पहले, इस्लामी आतंकवादी समूह बोको हराम ने 2014 में उत्तरपूर्वी शहर चिबोक में 270 स्कूली छात्राओं का अपहरण किया था. हालांकि उनमें से कई भागने में सफल रहीं या बाद में रिहा कर दी गईं, लेकिन कुछ को अभी तक वापस नहीं लाया जा सका है.

---- समाप्त ----