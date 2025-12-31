सिडनी में जिस बीच पर हुआ आतंकी हमला वहां नए साल पर बड़े जश्न की तैयारी, पीड़ितों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बुधवार रात होने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले ही सिडनी हार्बर के आसपास हजारों लोग जुटने लगे हैं. लोग चाहते हैं कि उन्हें आतिशबाजी देखने के लिए सबसे अच्छी जगह मिल सके, इसलिए कई लोग मंगलवार से ही कतारों में खड़े नजर आए.

ऑपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज और रॉयल बोटैनिकल गार्डन के पास भारी भीड़ देखी गई. जैसे ही बोटैनिकल गार्डन के गेट खुले, लोग तेजी से अंदर की ओर दौड़ते दिखाई दिए. वहां मौजूद एक जर्मन पर्यटक ने इस नज़ारे को देखकर कहा कि यह सब "काफी पागलपन भरा" है.

हार्बर ब्रिज का साफ नजारा दिखाने वाली जगहों में ब्लूज पॉइंट भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. यहां सुरक्षा जांच के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है. सड़क पर लंबी कतारें लगी रहीं और लोग धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए.

इस साल की न्यू ईयर आतिशबाजी सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें बॉन्डी आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी.

बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग घायल हुए थे. यह हमला यहूदी समुदाय के हनुक्का कार्यक्रम के दौरान हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है.

आयोजकों के मुताबिक, आतिशबाजी और विजुअल डिस्प्ले के जरिए शांति, एकता और पीड़ितों की याद को सम्मान दिया जाएगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग बिना किसी डर के नए साल का स्वागत कर सकें.

सिडनी भारत से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए वहां आधी रात 12 बजे होने वाले न्यू ईयर फायरवर्क्स भारत में शाम 6:30 बजे शाम को लाइव देखे जा सकेंगे.

