सिडनी में जिस बीच पर हुआ आतंकी हमला वहां नए साल पर बड़े जश्न की तैयारी, पीड़ितों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

न्यू ईयर से पहले ही सिडनी हार्बर पर भारी भीड़ जुटने लगी है. लोग ऑपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज और बोटैनिकल गार्डन के आसपास बेहतरीन नजारा पाने के लिए घंटों पहले पहुंच गए. इस साल की आतिशबाजी में बॉन्डी आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी.

सिडनी में बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ था. (AFP photo)
सिडनी में बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ था. (AFP photo)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बुधवार रात होने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले ही सिडनी हार्बर के आसपास हजारों लोग जुटने लगे हैं. लोग चाहते हैं कि उन्हें आतिशबाजी देखने के लिए सबसे अच्छी जगह मिल सके, इसलिए कई लोग मंगलवार से ही कतारों में खड़े नजर आए.

ऑपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज और रॉयल बोटैनिकल गार्डन के पास भारी भीड़ देखी गई. जैसे ही बोटैनिकल गार्डन के गेट खुले, लोग तेजी से अंदर की ओर दौड़ते दिखाई दिए. वहां मौजूद एक जर्मन पर्यटक ने इस नज़ारे को देखकर कहा कि यह सब "काफी पागलपन भरा" है.

यह भी पढ़ें: न्यू ईयर पर सुधरेगी दिल्ली की हवा? 2025 में बिहार-उत्तराखंड-हिमाचल तक फैला प्रदूषण

हार्बर ब्रिज का साफ नजारा दिखाने वाली जगहों में ब्लूज पॉइंट भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. यहां सुरक्षा जांच के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है. सड़क पर लंबी कतारें लगी रहीं और लोग धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए.

इस साल की न्यू ईयर आतिशबाजी सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें बॉन्डी आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: 31 दिसंबर की रात जरा संभल के... हुड़दंग मचाया तो थाने में मनेगा न्यू ईयर! बरेली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग घायल हुए थे. यह हमला यहूदी समुदाय के हनुक्का कार्यक्रम के दौरान हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है.

आयोजकों के मुताबिक, आतिशबाजी और विजुअल डिस्प्ले के जरिए शांति, एकता और पीड़ितों की याद को सम्मान दिया जाएगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग बिना किसी डर के नए साल का स्वागत कर सकें.

सिडनी भारत से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए वहां आधी रात 12 बजे होने वाले न्यू ईयर फायरवर्क्स भारत में शाम 6:30 बजे शाम को लाइव देखे जा सकेंगे.

---- समाप्त ----
