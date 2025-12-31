scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

31 दिसंबर की रात जरा संभल के... हुड़दंग मचाया तो थाने में मनेगा न्यू ईयर! बरेली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच बरेली पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. एसएसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जश्न के नाम पर सड़क घेरा, स्टंट किया या शराब पीकर उत्पात मचाया तो सीधी जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

Advertisement
X
बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य (Photo- Screengrab)
बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने 31 दिसंबर 2025 की रात के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. पुलिस प्रशासन ने नए साल 2026 के आगमन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु हुड़दंगियों, स्टंटबाजों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का खाका तैयार किया है. शहर के होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों को भी जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. नियम तोड़ने वालों के वाहन सीज करने और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है. सड़क पर केक काटने या यातायात बाधित करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी.

सड़क पर केक काटा या स्टंट किया तो खैर नहीं

नए साल के जश्न के दौरान अक्सर कुछ लोग सड़कों पर गाड़ियां रोककर नाच-गाना और तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं. एसएसपी ने साफ किया है कि बीच सड़क पर केक काटना, बाइक या कार से स्टंट करना और तेज रफ्तार से वाहन चलाना अपराध माना जाएगा. ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस अलर्ट मोड पर है. यदि जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई, तो पुलिस न सिर्फ वाहन जब्त करेगी, बल्कि आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी.

सम्बंधित ख़बरें

main accused in Bareilly cafe incident, Rishabh Thakur (Photo - Screengrab)
बरेली कैफे कांड: आरोपी ऋषभ ठाकुर ने जारी किया वीडियो, खुद को बताया 'सनातनी रक्षक'
bareilly cafe birthday party assault bajrang dal
लव जिहाद का आरोप लगाकर बर्थडे पार्टी में मारपीट, नाबालिग समेत बजरंग दल के 6 बदमाश गिरफ्तार
Attack on nursing students at birthday party in Bareilly
Video: छात्रा की बर्थडे पार्टी में मुस्ल‍िम युवकों पर बजरंग दल का हमला
Bajrang Dal activists creating ruckus at cafe in Bareilly (Photo - Screengrab)
'कौन है मुसलमान' पूछकर बजरंग दल वालों ने की पिटाई, बरेली बवाल की इनसाइड स्टोरी
छात्रा की बर्थडे पार्टी में बजरंग दल का हंगामा

होटलों और आयोजकों के लिए कड़े निर्देश

पुलिस ने शहर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को भी हिदायत दी है. एसएसपी ने बाइट के माध्यम से बताया कि आयोजकों को साफ निर्देश हैं कि वे नियमों के दायरे में रहकर ही सेलिब्रेशन कराएं. किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि किसी कार्यक्रम में हुड़दंग की स्थिति बनती है, तो आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें. थाना अध्यक्षों के माध्यम से सभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स को पहले ही सूचित करा दिया गया है.

Advertisement

शांति और सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता

बरेली पुलिस का उद्देश्य किसी की खुशियों में खलल डालना नहीं, बल्कि शहर में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है. एसएसपी अनुराग आर्य के अनुसार, लोग दूसरों को परेशान किए बिना या यातायात को बाधित किए बिना जश्न मनाएं. किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जोश में आकर की गई एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है और नए साल की पहली सुबह हवालात में देखनी पड़ सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement