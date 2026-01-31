scorecardresearch
 
नर्स की हत्या के बाद अमेरिका में बवाल, ICE के खिलाफ कई राज्यों में जोरदार प्रदर्शन

अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या के बाद देशभर में इमीग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारी प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

अमेरिका में ICE के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहा है. (Photo/PTI)
अमेरिका में ICE के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहा है. (Photo/PTI)

अमेरिका के मिनियापोलिस में एक नर्स की हत्या को लेकर हंगामा मचा है. बॉर्डर पैट्रोल ऑफिसर्स के 'आव्रजन प्रवर्तन अभियान' (Immigration Enforcement Operation) को फोन से रिकॉर्डिंग के बाद उस पर गोलीबारी की गई. इसे लेकर अमेरिका में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.

इंटेंसिव केयर नर्स एलेक्स प्रीटी की हत्या ऐसा अकेला मामला नहीं है. 7 जनवरी को भी रेनी गुड को अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इंफोर्समेंट ऑफिसर (ICE Officer) ने गाड़ी चलाते समय गोली मार दी थी. इन घटनाओं ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पीटीआई के मुताबिक, मिनियापोलिस में सैकड़ों लोग बिशप हेनरी व्हिपल फेडरल बिल्डिंग के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए. एरिजोना, कोलोराडो और कई राज्यों के कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

प्रदर्शनकारियों के समर्थन में डेमोक्रेटिक सांसद

डेमोक्रेटिक सांसद मैक्सिन वाटर्स भी प्रदर्शन का हिस्सा बनीं. उन्होंने इस दौरान 'ICE को लॉस एंजिल्स से बाहर निकालो' के नारे लगाए. वाटर्स ने कहा, 'मैं यहां देख रही हूं कि हिरासत केंद्र में लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं. वो अब हर किसी पर आंसू गैस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ये हवा में है, लेकिन लोग हिल नहीं रहे हैं.'

स्टूडेंट्स ने किया वॉकआउट

इस मामले का विरोध करते हुए हाई स्कूल के छात्रों ने वॉकआउट किया. 16 साल की अबीगैल डॉघर्टी ने जॉर्जिया के सुवानी स्थित कॉलिन्स हिल हाई स्कूल में वॉकआउट का आयोजन किया. सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ने कहा, 'सालों से मैं खुद को कमजोर महसूस कर रही थी और काउंटी के स्कूलों को ऐसा करते देख मैं भी कुछ करना चाहती थी.'

ग्रोव्स स्कूल के सीनियर स्टूडेंट लोगन एल्ब्रिटन ने कहा कि हम यहां ICE और उसकी पूरे देश, खासकर मिनेसोटा में की जा रही कार्रवाइयों के विरोध में आए हैं. अपने पड़ोसियों और साथी अमेरिकियों के साथ इस तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं है.

बंद रहीं कईं दुकानें

एलेक्स प्रीटी की हत्या के विरोध में शुक्रवार (30 जनवरी) को कई दुकानें भी बंद रहीं. जबकि कई दुकानें खुली रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा अप्रवासियों का समर्थन करने वाले संगठनों को दान करने की बात कही. 

न्यूयॉर्क की ओटवे रेस्टोरेंट और उसकी सहयोगी ओटवे बेकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनकी बेकरी खुली रहेगी और आय का 50% हिस्सा न्यूयॉर्क इमिग्रेशन कोएलिशन को जाएगा.

