'आप ही बच्चों की मधुर मुस्कान लौटा सकते हैं, अब समय आ गया है...', मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को लिखा भावुक पत्र

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक का उद्देश्य रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई समाधान निकालना था.

बैठक से पहले ट्रंप अपने साथ एक खास पत्र लेकर पहुंचे, जो फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने पुतिन के नाम लिखा था. इस "शांति पत्र" को ट्रंप ने खुद पुतिन को सौंपा और पुतिन ने तुरंत इसे बैठक के दौरान पढ़ा. मेलानिया का पत्र अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

मेलानिया द्वारा लिखे गए इस 'शांति पत्र' को पुतिन ने मिलते ही तुरंत पढ़ा. पत्र में मेलानिया ने लिखा, "हर बच्चा अपने दिल में एक जैसे सपने लेकर जन्म लेता है- चाहे वह किसी छोटे गांव में पैदा हो या किसी बड़े शहर में. वे प्यार, संभावना और खतरे से सुरक्षा का सपना देखते हैं."

पुतिन से की अपील

उन्होंने आगे लिखा, "माता-पिता होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी अगली पीढ़ी की उम्मीदों को संवारने की है. और नेताओं के रूप में, यह जिम्मेदारी और भी बड़ी है. हमें पूरी मानवता के लिए ऐसा संसार बनाना होगा, जहां हर आत्मा शांति के साथ जागे और भविष्य सुरक्षित हो."

मेलानिया इस पत्र में आगे लिखती हैं, "आज की दुनिया में कई बच्चे मजबूरी में अपनी हंसी दबाकर जीते हैं. मिस्टर पुतिन, आप अकेले ही उनकी हंसी को लौटाने की ताकत रखते हैं. अगर आप इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करेंगे, तो आप केवल रूस की ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा करेंगे."

पत्र के अंत में मेलानिया ने लिखा, "ऐसा विचार हर विभाजन से ऊपर है. मिस्टर पुतिन, आपके पास इसे आज ही लागू करने की ताकत है. वक्त आ गया है." अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने पत्र साझा करते हुए कहा कि "मेलानिया ने हर अमेरिकी की भावनाओं को आवाज दी है- एक ऐसी दुनिया की उम्मीद, जहां हर बच्चा सुरक्षित और शांति में जी सके."

पुतिन संग बैठक पर ट्रंप का बयान

बैठक के बाद ट्रंप ने प्रेस से कहा कि "बैठक बेहद सार्थक और उपयोगी रही, लेकिन अभी युद्ध खत्म होने की स्थिति नहीं बनी है." उन्होंने संकेत दिया कि यह केवल शुरुआत है.. वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की सोमवार को वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे.

