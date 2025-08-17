scorecardresearch
 

अपने ही देश में क्यों घिरे राष्ट्रपति, अमेरिका में जगह-जगह 'ट्रंप टेकओवर' के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन

अमेरिका में शनिवार को श्रमिक समूहों और लोकतंत्र समर्थकों की तरफ से सैकड़ों रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें ट्रंप प्रशासन की तरफ से टेक्सास में रिपब्लिकन के पक्ष में कांग्रेस का नक्शा बदलने की कोशिश का विरोध किया गया.

टेक्सास में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Photo: AP)
टेक्सास में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Photo: AP)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म कराने में लगे हैं तो दूसरी ओर भारत समेत कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगा रहे हैं. लेकिन अमेरिका के भीतर ही लोकतंत्र समर्थकों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

कांग्रेस का नक्शा बदलने का आरोप

अमेरिका में शनिवार को श्रमिक समूहों और लोकतंत्र समर्थकों की तरफ से सैकड़ों रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें ट्रंप प्रशासन की तरफ से टेक्सास में रिपब्लिकन के पक्ष में कांग्रेस का नक्शा बदलने की कोशिशों का विरोध किया गया.

ये भी पढ़ें: सिर्फ रूसी तेल ही नहीं... ये भी कारण, ट्रंप इसलिए भारत पर लगा रहे इतना टैरिफ!

ह्यूस्टन फेडरेशन टीचर्स के अध्यक्ष जैकी एंडरसन ने टेक्सास में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा, 'हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि राष्ट्रपति हमारे राज्य पर कब्ज़ा करें और हमारे राज्य के प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करके, सीटों पर कब्ज़ा करके चुनावों में धांधली करें. हम लोकतंत्र चाहते हैं. 

इलिनोइस के शिकागो में प्रदर्शनकारी जेम्स शॉएर्टे ने कहा, 'हमें व्हाइट हाउस में बैठकर धमकाने वाले और पूरे टेक्सास को बांटने वाली ट्रंप की कोशिशों के खिलाफ खड़ा होना होगा.' ओकलैंड, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सिटी जैसे शहरों में भी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं. हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम खुद रिपब्लिकंस को जवाब देने के लिए अपने राज्य में चुनावी जिलों की सीमाएं बदलने पर विचार कर रहे हैं.

ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन (Photo: AP)

रिपब्लिकन को होगा 5 सीटों फायदा

'फाइट द ट्रंप टेकओवर' के बैनर तले आयोजित ये प्रदर्शन कम से कम 34 राज्यों में हो रहे हैं. सबसे बड़ा प्रदर्शन ऑस्टिन, टेक्सास में हो रहा है, जहां ट्रंप ने दशक के बीच में शुरू हुई डिलिमिटेशन प्लान का समर्थन किया है जिससे रिपब्लिकन को कांग्रेस में पांच अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं.

ये भी पढ़ें: 'पुतिन 1-0 से आगे रहे...', अलास्का में ट्रंप संग मीटिंग से क्यों निराश दिख रहे यूरोपीय नेता

इस महीने की शुरुआत में टेक्सास के डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन को कोरम पूरा न करने देकर नक्शों पर वोटिंग रोकने के लिए राज्य छोड़ दिया था. समर्थकों से बात करते हुए, टेक्सास फॉर ऑल एलायंस ने कहा कि ट्रंप अमेरिकी लोगों से डरे हुए हैं. उन्हें पता है कि वे अपने विचारों से नहीं जीत सकते, इसलिए वे किसी भी तरह से कांग्रेस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वे ऐसा अश्वेत समुदायों की आवाज़ों को दबाकर कर रहे हैं.

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश

इंडिविज़िबल, मूवऑन और प्लान्ड पेरेंटहुड जैसे कार्यकर्ता समूह भी इन प्रदर्शनों में शामिल हैं. इंडिविज़िबल के एज्रा लेविन ने बताया कि तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में, हर एक विरोध प्रदर्शन का पैमाना पहले वाले विरोध प्रदर्शन जितना होना ज़रूरी नहीं है. दबाव बनाए रखना ही मायने रखता है.

टेक्सास फॉर ऑल की ड्रूसिला टिग्नर ने कहा कि यह लड़ाई टेक्सास में शुरू हुई थी, लेकिन यहीं खत्म नहीं होगी. यह सिर्फ़ परिसीमन या किसी एक राज्य की राजनीति का मामला नहीं है. यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य का मामला है.

दरअसल टेक्सास में रिपब्लिकन लीडर्स राष्ट्रपति ट्रंप को इशारों में कांग्रेस का नक्शा बदलने की कोशिश में जुटे हैं. इसके तहत राज्य की सीटों का नया नक्शा बनाने की तैयारी हो रही है, ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके. रिपब्लिकन का मकसद पांच सीटों को डेमोक्रेट्स को पहुंच से दूर करना है. इसके जवाब में डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम भी कैलिफोर्निया में ऐसा ही करने का प्लान बना रहे हैं. 

