ट्रंप-पुतिन की अलास्का बैठक पर आया भारत का रिएक्शन, कहा- यूक्रेन युद्ध का जल्द अंत देखना चाहती है दुनिया

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत अलास्का समिट में हुई प्रगति की सराहना करता है. आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है. दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (L) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (Photo: AP)
भारत ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक का स्वागत किया है और कहा है कि शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है. नई दिल्ली ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीति के महत्व को भी रेखांकित किया. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत अलास्का समिट में हुई प्रगति की सराहना करता है. आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है. दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक शुक्रवार को यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने या रोकने के लिए किसी समझौते के बिना संपन्न हो गया. यूक्रेन युद्ध 1945 के बाद से यूरोप में सबसे घातक संघर्ष है, जो अब अपने चौथे वर्ष में है. बैठक के बाद ट्रंप ने मीडिया से कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत बहुत ही उत्पादक रही, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित लगभग तीन घंटे की इस शिखर बैठक के बाद कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका. 

पुतिन के साथ बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी: ट्रंप

पुतिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, 'कई बिंदुओं पर हमारी सहमति थी. मैं कहूंगा कि कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम अभी तक पूरी तरह सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कुछ प्रगति की है. इसलिए जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कह सकते. और अब बहुत कम ही मुद्दे बचे हैं. कुछ उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं. एक शायद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पास वहां पहुंचने की बहुत अच्छी संभावना है. लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पाए.'

शांति समझौते पर कोई सहमति नहीं बनने के बाद भी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक को पूरे अंक दिए, जबकि गेंद यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की के पाले में डाल दी. उन्होंने कहा, 'अब, इसे (युद्ध विराम) पूरा करना वास्तव में राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर है. और मैं यूरोपीय देशों से भी कहूंगा कि उन्हें इसमें थोड़ा शामिल होना होगा- लेकिन यह राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर है.'

युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए तैयार हूं: जेलेंस्की

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त करने में रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बताया था कि पुतिन युद्ध विराम के बजाय व्यापक शांति समझौते को प्राथमिकता देते हैं. जेलेंस्की ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत के बाद, हमने यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी स्थिति को और बेहतर ढंग से समन्वित किया. स्थिति स्पष्ट है. एक वास्तविक शांति स्थापित होनी चाहिए, जो स्थायी हो, न कि सिर्फ रूसी आक्रमणों के बीच एक और विराम.'

