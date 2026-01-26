इधर कार्नी ट्रंप का गुस्सा झेल रहे, उधर ट्रूडो केटी पेरी के साथ घूम रहे दावोस, Photos

दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 के बीच दो कनाडाई चेहरे सुर्खियों में रहे, लेकिन अलग-अलग वजहों से. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा झेल रहे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, तो दूसरी तरफ पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो पॉपस्टार केटी पेरी के साथ रोमांटिक अंदाज में घूमते नजर आए.

20 जनवरी को ट्रूडो की 'सॉफ्ट पावर' स्पीच के दौरान पेरी फ्रंट रो में बैठी मुस्कुरा रही थीं, उसके बाद दोनों हाथ पकड़े नजर आए. सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हुए, जहां ट्रूडो ग्रीनलैंड और टैरिफ विवाद पर ट्रंप को ललकार रहे कार्नी के उलट मस्ती के मूड में दिखे.

जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. दो बार प्रधानमंत्री रहने के बाद लोगों में उनके प्रति नाराजगी पैदा हो गई. कई मुद्दों को लेकर देश में उनका विरोध होने लगा था. खासतौर से अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रूडो के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा हो गईं. टैरिफ की वजह से कनाडाई लोगों को गुस्सा और फूटा. बाद में ट्रूडो को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और फिर मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने.

कार्नी और ट्रंप के बीच टैरिफ पर तनाव

मार्क कार्नी ने ट्रंप की कनाडा पर 100% टैरिफ की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया. WEF में ट्रंप ने कहा, "कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है," तो कार्नी ने क्विबेक सिटी से पलटवार किया, "कनाडा अमेरिका की वजह से नहीं, कनाडियन्स की वजह से फल-फूल रहा." उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर में 'रप्चर' की बात कर ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति पर चोट की. ग्रीनलैंड विवाद में कनाडा ने डेनमार्क का साथ दिया, जिससे ट्रंप भड़क गए.

ट्रूडो-पेरी रोमांस की टाइमलाइन

54 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो और 41 वर्षीय केटी पेरी का रिश्ता जुलाई 2025 से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है. इसकी मॉन्ट्रियल के ले वायलॉन रेस्ट्रॉरेंट में डिनर से शुरूआत हुई, जब दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी.

