कनाडा में भारतीय मूल के युवक की सरेआम हत्या, गैंगवार से जुड़ा मामला, जलती कार भी बरामद

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के बर्नाबी शहर में भारतीय मूल के 28 वर्षीय युवक दिलराज सिंह गिल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. कनाडाई पुलिस का कहना है कि यह एक टार्गेटेड शूटिंग थी और शुरुआती जांच में इसका संबंध जारी बीसी गैंग कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ माना जा रहा है.

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के मुताबिक, यह वारदात 22 जनवरी को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5:30 बजे कनाडा वे के 3700 ब्लॉक के पास हुई. पुलिस को गोली चलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने एक युवक को गंभीर हालत में पाया. मौके पर ही उसे बचाने की कोशिश की गई लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका और उसे मृत घोषित कर दिया गया.

हत्या के कुछ ही मिनटों के भीतर पुलिस को बर्नाबी से कई किलोमीटर दूर बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में एक वाहन पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ मिला. जांच एजेंसियों का कहना है कि इस जली हुई कार का सीधा संबंध हत्या से है और संभव है कि संदिग्धों ने इसी वाहन का इस्तेमाल भागने के लिए किया हो.

IHIT ने शुरू की हत्या मामले की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) ने जांच अपने हाथ में ले ली है. IHIT ने मृतक की पहचान वैंकूवर निवासी दिलराज सिंह गिल के रूप में की है. पुलिस ने बताया कि गिल पहले से पुलिस के संज्ञान में थे और यह हत्या गैंग गतिविधियों से जुड़ी प्रतीत होती है.

IHIT की प्रवक्ता सार्जेंट फ्रेडा फोंग ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर हुई इस गोलीबारी से स्थानीय समुदाय में डर और बेचैनी का माहौल है. उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास मौजूद लोगों से मिलने वाली जानकारी जांच को आगे बढ़ाने में बेहद अहम होगी.

फॉरेंसिक टीम जुटा रहे किलर की पहचान

पुलिस अब बर्नाबी RCMP, फॉरेंसिक पहचान सेवा और बीसी कोरोनर सर्विस के साथ मिलकर दोनों स्थानों से सबूत जुटा रही है. जांच एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास 22 जनवरी को शाम 5 बजे से 6:30 बजे के बीच कनाडा वे, बाउंड्री रोड, विलिंगडन एवेन्यू या बक्सटन स्ट्रीट इलाके की कोई सीसीटीवी या डैशकैम फुटेज हो, तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें. पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और नए तथ्यों के सामने आने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

