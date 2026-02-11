'अपना खेल खेलो, राजनीति मत करो', विंटर ओलंपिक के दौरान हूटिंग से गुस्साए जेडी वेंस!

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों द्वारा राजनीति पर बयान देने को लेकर सख्त टिप्पणी की है. वेंस ने कहा कि ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों को राजनीति पर बोलने से बचना चाहिए. उनका कहना था कि खिलाड़ियों का मुख्य फोकस अपने खेल पर होना चाहिए और उन्हें अपने देश का अच्छे से प्रतिनिधित्व करना चाहिए.

जेडी वेंस ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब इटली के मिलान और कॉर्टिना शहरों चल रहे विंटर ओलंपिक गेम्स के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर विवाद सामने आए हैं. ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रवासियों पर की जा रही कार्रवाई के बीच ओलंपिक खेलों में अमेरिका के राजनीतिक माहौल की स्थिति पर कई अमेरिकी एथलीटों द्वारा अपने विचार साझा करने के बाद वेंस ने यह टिप्पणी की है.

वेंस हाल ही में (6 फरवरी) विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे. इस दौरान जब सैन सिरो स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर कुछ पलों के लिए उनकी तस्वीर दिखाई गई, तो दर्शकों के एक हिस्से से उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा. हाल के महीनों में देश में आव्रजन को लेकर बहस तेज हो गई है, खासकर मिनेसोटा में पुलिस द्वारा अमेरिकी नागरिक रेनी गुड और एलेक्स प्रीटी की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद.

उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ी किसी विदेशी देश में जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति या अपनी सरकार पर हमला न करें. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'खिलाड़ियों को चाहिए कि वे अपना खेल खेलें और देश का सम्मानपूर्वक प्रतिनिधित्व करें.' उनके मुताबिक, ओलंपिक राजनीति का मंच नहीं है, बल्कि यह खेल भावना, प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. यह बयान उस पृष्ठभूमि में आया है, जब मिलानो-कार्टिना ओलंपिक में राजनीतिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं.

इनमें अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) से जुड़े कर्मियों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल और विरोध दर्ज किया गया है. कुछ समूहों और दर्शकों ने इसे लेकर असंतोष जताया है, जिससे खेल आयोजन के दौरान राजनीतिक बहस तेज हो गई है. इससे पहले जेडी वेंस अजरबैजान की राजधानी बाकू के दौरे पर थे, जहां अमेरिका और अजरबैजान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए. वहां से रवाना होने के बाद उन्होंने ओलंपिक से जुड़े इन मुद्दों पर अपनी राय रखी.

