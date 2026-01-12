'दुश्मन बाहर से आतंकी लेकर आए हैं...', प्रदर्शनों के बीच बोले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान

ईरान में दो हफ्तों से जारी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अर्थव्यवस्था में सुधार का वादा किया है. उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने लोगों की बात सुनने को तैयार हैं. रविवार को सरकारी टीवी पर क इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने कहा कि मुश्किलों से घिरी उनकी सरकार देश की आर्थिक समस्याओं का हल करने के लिए तैयार है.
उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान में अशांति भड़काने का आरोप लगाया. पेजेश्कियान ने प्रदर्शनकारियों की तुलना 'दंगाइयों और आतंकियों' से भी की. उन्होंने कहा कि सरकार का काम समस्याओं को हल करना और लोगों की चिंताओं को दूर करना है. साथ ही साथ 'दंगाइयों' को देश में गड़बड़ी पैदा करने की इजाजत न देना है.
पेजेश्कियान ने कहा, 'हम परिवारों से अपील करते हैं वो अपने युवाओं को आतंकवादियों और दंगाइयों की अशांति में शामिल न होने दें.'
उन्होंने कहा, 'दुश्मन देश में ट्रेंड आतंकवादियों को लेकर आया है. हम प्रदर्शनकारियों की बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं.'
ईरान में मौजूदा प्रदर्शन तब शुरू हुए, जब ईरानी करेंसी में जबरदस्त गिरावट आ गई. इन विरोध प्रदर्शनों में इस्लामिक रिपब्लिक और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है. अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी (HRANA) ने बताया है कि 28 दिसंबर को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 48 सुरक्षाबलों के जवान हैं. एजेंसी ने ये भी बताया कि इन प्रदर्शनों में अब तक 10,675 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.
इन प्रदर्शनों के बीच रविवार को ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा कि ईरान लोगों के विरोध प्रदर्शनों का सम्मान करता है लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा रहेगा. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर जवाब देते हुए कहा कि 'ईरान पर अगर हमला होता है तो वो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाएगा.' उन्होंने इजरायल को 'कब्जे वाला इलाका' बताया.
उनका यह बयान ट्रंप की उन धमकियों पर था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका उनकी मदद करेगा.
वहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर हैरान हैं. उन्होंने ईरान की सरकार से संयम बरतने की अपील की.