ईरान: 24 घंटे में बदला तेहरान का मंजर, ट्रंप की चेतावनी के बाद सड़कों पर सन्नाटा

ईरान की राजधानी तेहरान के हालात महज 24 घंटे में बदल गए हैं. 'आजतक' की ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया था कि नेशनल डे पर तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर थे. लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई हालिया मुलाकात ने सारा नजारा ही बदल दिया है.
ट्रंप की सीधी चेतावनी के बाद अब ईरान में हलचल और सन्नाटा दोनों एक साथ महसूस किए जा रहे हैं. 'आजतक' के संवाददाता सुमित चौधरी ने तेहरान के मौजूदा हालात की साफ तस्वीर दिखाई. 24 घंटे पहले जहां तेहरान की सड़कों पर 'नेशनल डे' के उपलक्ष्य में हजारों की भीड़ थी, वहीं ट्रंप के बयान के बाद लोग अब घरों से कम निकल रहे हैं.
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु और क्षेत्रीय मुद्दों पर समझौता नहीं करता है, तो अमेरिका सख्त एक्शन लेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस की सैन्य कार्रवाई के कहीं ज्यादा विनाशकारी होने का भी दावा किया है.
हमले का जवाब देने के लिए तैयार ईरान
डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की खामोशी तूफान से पहले की शांति लग रही है. ईरान ने अपनी उंगलियां 'ट्रिगर' पर होने की बात कहकर साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है.
वहीं, अमेरिका ने मिडल ईस्ट के समुद्र और आसमान में अपनी ताकत कई गुना बढ़ा दी है. अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा करीब 12 से 13 डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत मिडल ईस्ट के इलाकों में तैनात कर दिए हैं.
ईरान पर दवाब बनाने की कोशिश में अमेरिका
ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को देखते हुए अमेरिका ने अपनी तैयारियों को 'फेज-2' में डाल दिया है. इसके तहत कई आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन इलाकों में मुस्तैद किए गए हैं. इतनी बड़ी सैन्य तैनाती के जरिए अमेरिका ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है.