US के युद्धपोत पर बमबारी, लड़ाकू विमान ध्वस्त, समंदर में खून-ही-खून... पोस्टर जारी कर ईरान ने दी चेतावनी

तेहरान के एंगेलाब चौक पर लगाए गए एक खौफनाक पोस्टर के जरिए ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी दी है. इस पोस्टर में अमेरिकी युद्धपोत, तबाह फाइटर जेट और खून बहता समंदर दिखाया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की गंभीर तस्वीर सामने आई है.

ईरान के तेहरान में US को चेतावनी वाला एक पोस्टर लगाया गया है. (Photo- AP)
अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने एक बेहद आक्रामक और डराने वाला संदेश दुनिया के सामने रखा है. ईरानी अधिकारियों ने राजधानी तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर में एक विशाल होर्डिंग पर ऐसा पोस्टर लगाया है, जिसे अमेरिका के लिए सीधी सैन्य चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.

इस पोस्टर में ऊपर से देखा गया एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाया गया है, जिसके डेक पर फाइटर जेट्स जलते और विस्फोट करते नजर आ रहे हैं. डेक पर शव बिखरे हैं और खून की लकीरें समुद्र में बहती हुई अमेरिकी झंडे की धारियों जैसी आकृति बनाती दिख रही हैं. पोस्टर पर लिखा गया है, "अगर तुम हवा बोओगे, तो तुम बवंडर काटोगे" यानी "अगर आप परेशानी की शुरुआत करेंगे, तो बदले में आपको उससे कहीं बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी."

यह भी पढ़ें: ईरान में खामेनेई की सेना ने 36000 लोगों को मार डाला... 8-9 जनवरी ईरानियों के लिए बनी कयामत की रात

यह पोस्टर ऐसे वक्त में सामने आया है, जब अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ कई युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ये तैनाती "एहतियातन" की जा रही है. ट्रंप ने कहा था, "हमारे पास एक विशाल फ्लीट उस दिशा में बढ़ रही है और हो सकता है कि हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े."

'उंगली ट्रिगर पर...', ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी

ईरान की ओर से भी सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं. रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि उनकी फोर्स "पहले से ज्यादा तैयार है और उंगली ट्रिगर पर है." एंगेलाब स्क्वायर वही जगह है, जहां ईरान सरकार राष्ट्रीय और राजनीतिक संदेशों के लिए समय-समय पर पोस्टर बदलती रहती है.

हजारों मौतें और 40 हजार से ज्यादा अरेस्ट

दोनों देशों के बीच तनाव ईरान में हुए हालिया जनआंदोलन के बाद और गहरा गया है. दिसंबर के अंत में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन मुद्रा रियाल के गिरने से शुरू हुए और जल्द ही पूरे देश में फैल गए. दावा किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों को ईरानी शासन ने बेरहमी से कुचला. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक खामेनेई की सेना द्वारा किए गए क्रैकडाउन में हजारों लोग मारे गए और 40 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ें: 'US हमले को मानेंगे ऑल-आउट वॉर...', मिडिल ईस्ट में ट्रंप की सैन्य तैनाती से भड़का ईरान

अमेरिका, ब्रिटेन ने सैन्य संसाधनों की तैनाती बढ़ाई

अमेरिका ने ईरान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या और सामूहिक फांसी की योजना का आरोप लगाया है. हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज किया है और मौतों की संख्या कम बताई है. इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने फाइटर जेट्स और सैन्य संसाधनों की तैनाती बढ़ा दी है.

ईरान के पोस्टर का क्या मतलब?

तेहरान में लगाया गया यह पोस्टर साफ संकेत देता है कि ईरान किसी भी संभावित अमेरिकी हमले को सीधे युद्ध की चुनौती मान रहा है. यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका को और गहरा करने वाला प्रतीक बन गया है. मसलन, ईरान से "अमेरिका की कब्र खुदेगी", "अमेरिका का खात्मा होगा" जैसे पोस्टर और बयानबाजी सामने आते रहते हैं.

---- समाप्त ----
