'US हमले को मानेंगे ऑल-आउट वॉर...', मिडिल ईस्ट में ट्रंप की सैन्य तैनाती से भड़का ईरान

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि तेहरान पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसे "ऑल-आउट वॉर" माना जाएगा और उसका जवाब बेहद कठोर तरीके से दिया जाएगा. इस बीच एक IRGC कमांडर ने यह भी कहा है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है.

एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि अमेरिका की ओर से सीमित, सर्जिकल या किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को ईरान ऑल-आउट वॉर के रूप में देखेगा. अधिकारी ने कहा, "इस बार अगर हमला हुआ तो हम अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल करेंगे और सबसे कड़े तरीके से जवाब देंगे."

यह बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और टॉमहॉक मिसाइलों से लैस तीन विध्वंसक जहाज मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं. इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना ने दर्जनभर F-15E फाइटर जेट भी तैनात किए हैं.

ईरान की सेना किसी भी हालात के लिए तैयार

ईरानी अधिकारी ने कहा कि देश हाई अलर्ट पर है और सेना किसी भी "वर्स्ट-केस सीनारियो" के लिए तैयार है. उन्होंने जोर देकर कहा कि लगातार अमेरिकी सैन्य दबाव में रहने वाले देश के पास अपनी रक्षा के लिए हर विकल्प तैयार रखना मजबूरी है.

गौरतलब है कि नए साल की शुरुआत से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर जारी है. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, इन प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. ट्रंप पहले ईरान की कार्रवाई को लेकर सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे चुके हैं, हालांकि पिछले हफ्ते उन्होंने नरमी के संकेत दिए थे.

दावोस से लौटने के बाद ट्रंप ने बदले तेवर

तनाव कम होता दिख रहा था, लेकिन दावोस यात्रा से लौटने के बाद ट्रंप के नए बयान और अमेरिकी सैन्य तैनाती ने हालात फिर बिगाड़ दिए हैं. उधर, ईरान की सशस्त्र सेनाओं के प्रवक्ताओं ने भी चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर पर किसी भी कार्रवाई की स्थिति में "दुनिया को आग में झोंक दिया जाएगा."

