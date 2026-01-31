scorecardresearch
 
'हम बर्दाश्त नहीं करेंगे...', होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ड्रिल से बढ़ी टेंशन, अमेरिका ने दी चेतावनी

होर्मुज जलडमरूमध्य में IRGC की लाइव फायर नौसैनिक ड्रिल से पहले अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए किसी भी तरह की उकसाने वाली या असुरक्षित गतिविधि से बचने को कहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर ड्रिल के दौरान अमेरिकी सैन्य जहाजों, विमानों या व्यापारिक पोतों के आसपास गैर जिम्मेदाराना या अनप्रोफेशनल व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे टकराव और तनाव बढ़ सकता है.

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है. (File Photo: Reuters)
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य में शुरू होने वाली लाइव फायर नौसैनिक ड्रिल से पहले अमेरिका ने कड़ा संदेश दिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान से किसी भी तरह के अनावश्यक तनाव से बचने को कहा है.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान में कहा कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों या विमानों के आसपास IRGC का कोई भी असुरक्षित या अनप्रोफेशनल व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कमांड ने स्पष्ट किया कि समुद्र में किसी भी तरह की उकसाने वाली गतिविधि टकराव और तनाव बढ़ा सकती है.

ईरान ने की थी लाइव फायर अभ्यास की घोषणा

ईरान ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि IRGC रविवार से होर्मुज जलडमरूमध्य में दो दिन का लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास करेगा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह अभ्यास सुरक्षित, पेशेवर तरीके से और अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात की स्वतंत्र आवाजाही को खतरे में डाले बिना किया जाना चाहिए.

अमेरिका ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है. रोजाना करीब 100 अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाज इस संकरे रास्ते से गुजरते हैं, जो क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है.

'गैर जिम्मेदाराना हरकत से बढ़ सकता है टकराव'

सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय हवाई और समुद्री क्षेत्र में ईरान के पेशेवर संचालन के अधिकार को मानता है. लेकिन अमेरिकी या सहयोगी बलों और व्यापारिक जहाजों के पास कोई भी असुरक्षित या गैर जिम्मेदाराना हरकत टकराव, तनाव और अस्थिरता का खतरा बढ़ाती है.

'अमेरिकी सैन्य जहाजों के ऊपर उड़ान बर्दाश्त नहीं'

अमेरिका ने साफ किया कि वह मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों, जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. बयान में कहा गया कि अमेरिकी सैन्य जहाजों के ऊपर उड़ान, बेहद नीचे या हथियारों के साथ उड़ान, तेज रफ्तार नौकाओं से टकराव की दिशा में बढ़ना या अमेरिकी बलों पर हथियार तानना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और घातक सेनाओं में से एक है और वह अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन करती है. इसी तरह ईरान की IRGC को भी पेशेवर और जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए.

