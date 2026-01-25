scorecardresearch
 
ईरान-अमेरिका तनाव का असर: IndiGo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा है. एहतियातन भारत की एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को इंडिगो ने रद्द कर दिया है और कई के रूट में बदलाव कर दिया है.

ईरान तनाव के चलते इंडिगो ने कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कीं (Photo: ITG)
मध्य पूर्व में ईरान को लगातार अमेरिका की ओर से मिल रही धमकी की वजह से माहौल तनावपूर्ण होते जा रहा है. इसका असर अब अंतरराष्ट्रीय विमानों पर भी देखने को मिल रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है. 

इंडिगो ने यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने और कुछ के संचालन में बदलाव करने की घोषणा की गई है.

इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि ईरान के आसपास के मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं. कंपनी के अनुसार, कुछ उड़ानों को लंबा रूट अपनाना पड़ सकता है, जबकि कुछ उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से रद्द या रिरूट किया जाएगा. एयरलाइन ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

ट्रैवल एडवाइजरी में बताया गया है कि 25 जनवरी 2026 को दिल्ली से तबलीसी, मुंबई से अलमाटी जाने वाली और वापसी की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा 26, 27 और 28 जनवरी को तबलीसी, अलमाटी, बाकू और ताशकंद के लिए निर्धारित कई उड़ानें भी कैंसिल की गई हैं. प्रभावित यात्रियों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की धमकी से डर गए खामेनेई? अंडरग्राउंड शेल्टर में जाकर छिपे... तीसरे बेटे को सौंप दी ईरान की कमान

कुछ उड़ानों में रद्द करने के बजाय ऑपरेशन में बदलाव भी किया गया है. उदाहरण के लिए 26 जनवरी को कुछ उड़ानों में दोहा में रिफ्यूलिंग स्टॉप होगा, जिससे यात्रा का समय बढ़ सकता है. इंडिगो ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति नियमित रूप से एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर जांचते रहें.

साथ ही, कंपनी ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि उड़ानों के बारे में किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक चैनलों से ही अपडेट प्राप्त करें. इंडिगो ने धैर्य और सहयोग बनाए रखने की भी अपील की है.

---- समाप्त ----
