'वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा का समर्थन...', अमेरिकी एक्शन पर आया भारत का रिएक्शन

भारत ने रविवार को वेनेजुएला की राजधानी कारकस में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं. हम विकसित हो रही स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है. हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे मुद्दों को शांतिपूर्वक तरीके से संवाद के माध्यम से हल करें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो.'

भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वेनेजुएला की राजधानी कारकस में हमारा दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा. इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को दक्षिण अमेरिकी देश में चल रही स्थिति के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी. साथ ही, वेनेजुएला में मौजूद भारतीयों से अत्यधिक सतर्कता बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और काराकस में भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया.

अमेरिका ने मादुरो को पत्नी समेत बंधक बनाया

एक असाधारण घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार तड़के ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया है और मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया है. मादुरो पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म फैलाने, कोकीन की तस्करी, मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के जरिए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्ता के हस्तानांतरण होने तक वेनेजुएला को चलाने में अमेरिका मदद करेगा. उन्होंने कहा, 'हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक हम सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तानांतरण नहीं कर लेते.' ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन को अत्यधिक सफल बताते हुए चेतावनी दी कि यह अमेरिकी संप्रभुता या अमेरिकी जीवन को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संदेश है.

डेल्सी रोड्रिग्ज बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति

इस बीच, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने देश को राजनीतिक और नेतृत्व के संकट से बाहर निकालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रविवार को उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया. संवैधानिक चैंबर के फैसले में कहा गया कि रोड्रिग्ज राष्ट्रपति पद संभालेंगी ताकि प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित हो तथा राष्ट्र की समग्र रक्षा हो सके. रोड्रिग्ज मादुरो सरकार की समर्थक हैं और पुरानी सरकार में कई अहम विभागों की मंत्री रह चुकी हैं.



