'चीन उन सभी को खा जाएगा...', ग्रीनलैंड विवाद के बीच कनाडा-चीन की नजदीकी पर भड़के ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस सिस्टम 'गोल्डन डोम' को लेकर कनाडा पर तीखा हमला बोला है. ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा इस योजना का विरोध कर रहा है, जबकि यह सिस्टम कनाडा की सुरक्षा भी करेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि कनाडा ने इसके बजाय चीन के साथ कारोबार को तरजीह दी है, जो आने वाले समय में उसके लिए घातक साबित हो सकता है.

ट्रंप ने लिखा कि कनाडा गोल्डन डोम के खिलाफ है, जबकि यह उसे सुरक्षा देगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा ने चीन के साथ व्यापार के पक्ष में वोट दिया है और चीन एक साल के भीतर ही उसे "खा जाएगा". यह बयान ऐसे समय आया है जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हाल ही में बीजिंग दौरे पर गए थे, जहां चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को दोबारा मजबूत करने पर सहमति बनी.

बीजिंग यात्रा के दौरान कनाडा और चीन के बीच कृषि उत्पादों पर टैरिफ में राहत और चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोटा तय करने जैसे समझौते हुए. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि कार्नी वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कनाडा की रणनीति पर सवाल खड़े किए.

कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है- ट्रंप

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि गोल्डन डोम सिस्टम स्वाभाविक रूप से कनाडा की रक्षा करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा को अमेरिका से कई "फ्रीबीज" मिलती हैं और उसे इसके लिए आभारी होना चाहिए. एक और बयान में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है.

इस बयान पर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ताकत और पहचान के दम पर फल-फूल रहा है. कार्नी ने कनाडा की संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि यह उनका देश है और भविष्य का फैसला वे खुद करेंगे.

ट्रंप कनाडा को बता चुके हैं अमेरिकी स्टेट

गोल्डन डोम योजना को लेकर विवाद यहीं नहीं रुका. ट्रंप ने कार्नी को अपने तथाकथित "बोर्ड ऑफ पीस" से आमंत्रण वापस लेने की भी घोषणा की. इससे पहले ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर चुके हैं और एक बदले हुए नक्शे में कनाडा, ग्रीनलैंड और अन्य देशों को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखा चुके हैं.

क्या है गोल्डन डोम सिस्टम?

गोल्डन डोम परियोजना की अनुमानित लागत करीब 175 अरब डॉलर बताई जा रही है, जबकि अमेरिकी बजट कार्यालय ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष आधारित सिस्टम पर खर्च इससे कहीं अधिक हो सकता है. इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा और अमेरिका-कनाडा संबंधों में नई दरार पैदा कर दी है.

