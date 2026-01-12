scorecardresearch
 
गाजा में खत्म होगी हमास की सत्ता, जानें- ट्रंप का पीस प्लान कहां तक पहुंचा?

गाजा में इजरायल और हमास के बीच 10 अक्टूबर को सीजफायर हुआ था. ट्रंप की मध्यस्थता में पीस प्लान बना था. अभी तक इसका पहला चरण ही चल रहा है.

गाजा को लेकर ट्रंप के पीस प्लान पर अपडेट क्या है. (Photo: AP)
गाजा में अब तक हमास की जो सरकार चल रही थी, वह जल्द ही भंग हो जाएगी. हमास ने खुद इस बात का ऐलान किया है. हमास ने ऐलान किया है कि जैसे ही फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक लीडरशिप कमेटी गाजा का कंट्रोल ले लेगी, वैसे ही हमास की सरकार भंग कर दी जाएगी. हालांकि, ये कब तक होगा, इस बारे में कुछ साफ-साफ नहीं बताया गया है.

पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में जो गाजा पीस प्लान तैयार हुआ था, उसकी शर्तों में से एक ये भी थी. पीस प्लान के तहत गाजा में हमास को अपनी सत्ता खत्म करनी होगी. 

हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी ने अब तक टेक्नोक्रेट्स के नाम घोषित नहीं किए हैं. टेक्नोक्रेट्स में उन लोगों को रखा जाएगा, जिनका किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव नहीं होगा. अभी यह भी साफ नहीं है कि इन टेक्नोक्रेट्स को इजरायल और अमेरिका से मंजूरी मिलेगी या नहीं.

पीस प्लान में अब तक क्या-क्या हुआ?

गाजा में हमास और इजरायल के बीच पिछले साल 10 अक्टूबर को सीजफायर लागू हुआ था. सीजफायर अभी भी पहले चरण में ही है, क्योंकि गाजा में बचे आखिरी इजरायली बंधक के शव को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं.

पीस प्लान के पहले चरण में बंधकों की वापसी और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होनी थी. अभी तक पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है.

इतना ही नहीं, ट्रंप की अगुवाई में एक 'बोर्ड ऑफ पीस' बनाया गया था, जिसका काम हमास को डिसआर्म यानी निहत्था करना, गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती करना और गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी करना है. अब तक इस बोर्ड के सदस्यों के नामों की घोषणा भी नहीं हुई है. उम्मीद है कि इस हफ्ते तक बोर्ड के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी.

न्यूज एजेंसी एपी ने मिस्र के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि हमास दूसरे चरण को लागू करने के लिए अपने एक प्रतिनिधिमंडल को मिस्र, कतर और तुर्की भेज रहा है.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को बताया था कि बोर्ड के डायरेक्टर-जनरल के रूप में बुल्गारियाई राजनयिक निकोलाय म्लादेनोव को चुना गया है. म्लादेनोव बुल्गारिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं. वह मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में भी काम कर चुके हैं.

इजरायल-हमास का सीजफायर तोड़ने का आरोप

इजरायल और हमास के बीच सीजफायर तो हो गया है लेकिन गाजा में जंग अब भी जारी है. दोनों ने एक-दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है.

हमास का कहना है कि गाजा में लगातार इजराइली हमलों में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. वहीं, इजराइली सेना का कहना है कि सीजफायर शुरू होने के बाद से कोई भी कार्रवाई सीजफायर डील के उल्लंघन के जवाब में की गई है.

इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है. इस जंग में अब तक 71 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

