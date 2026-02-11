'मेरी बहन मुझसे भी सुंदर है...', एपस्टीन से UAE डिप्लोमेट की बात, 460+ ईमेल्स में जिक्र

अमेरिका के न्याय विभाग (US Justice Department) द्वारा हाल ही में जारी एपस्टीन फाइल्स से जुड़े दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक वरिष्ठ राजनयिक हिंद अल-ओवैस ने कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के साथ सैकड़ों ईमेल का आदान-प्रदान किया था. ये ईमेल अल-ओवैस की एपस्टीन के साथ हुई सामाजिक मुलाकातों और उनकी छोटी बहन के संदर्भों से जुड़े बताए गए हैं. हिंद अल-ओवैस महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक मानी जाती हैं.

हिंद अल-ओवैस वर्तमान में यूएई की स्थायी मानवाधिकार समिति (PCHR) की निदेशक हैं और संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं. उन्होंने 2011 से 2012 के बीच एपस्टीन के साथ लगभग 469 ईमेल का आदान-प्रदान किया था. दस्तावेजों में अल-ओवैस पर किसी भी तरह के आपराधिक कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन ईमेल से यह जरूर सामने आता है कि उनके और एपस्टीन के बीच लगातार बातचीत होती थी.

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के मुताबिक जनवरी 2012 के एक ईमेल में अल-ओवैस ने एपस्टीन को लिखा, 'एक लड़की को तैयार करना ही काफी मुश्किल है; दो लड़कियां निश्चित रूप से एक चुनौती हैं.' इसके जवाब में एपस्टीन ने पूछा था कि क्या वे सुबह 11 बजे के करीब आ सकते हैं ताकि उसे 'दोनों के साथ ज्यादा समय' मिल सके. इसी महीने के अन्य ईमेल में अल-ओवैस ने अपनी बहन को एपस्टीन से मिलवाने की बात भी कही. एक ईमेल में उन्होंने लिखा, 'मेरी बहन यहां है और मैंने उसे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है. मैं चाहती हूं कि वह आपसे मिले.'

एक अन्य ईमेल में हिंद अल-ओवैस ने कहा, 'मैं आपसे मिलने और अपनी बहन से परिचय कराने को लेकर बहुत उत्साहित हूं. वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है!' दस्तावेजों में शामिल कैलेंडर एंट्री और लॉजिस्टिक मैसेज यह दिखाते हैं कि दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था और यह कोई एक-दो बार की बातचीत नहीं थी. हिंद अल-ओवैस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मंचों पर महिला समानता और मानवाधिकारों पर अक्सर भाषण देती रही हैं. अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड में यह संकेत नहीं दिया गया है कि एपस्टीन की संयुक्त राष्ट्र में हिंद अल-ओवैस की नियुक्ति में कोई भूमिका थी या कि वह एपस्टीन की आपराधिक गतिविधियों से अवगत थीं. अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये दस्तावेज कच्चे और अप्रमाणित रिकॉर्ड का हिस्सा हैं.

कौन था जेफ्री एपस्टीन?

जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, जो बाद में यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों के आरोपों के कारण कुख्यात हुआ. उस पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने और उन्हें अमीर-ताकतवर लोगों के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे. 2008 में उसने फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने का अपराध स्वीकार किया था. इसके बाद 2019 में उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग के नए आरोप लगाए गए. उसी साल न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, हालांकि इसे लेकर विवाद और साजिश के आरोप आज भी उठते हैं. एपस्टीन का नाम कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से जुड़ा रहा, जिससे उसका मामला वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना.

